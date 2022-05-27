Начали действовать новые правила подачи заявок о разрушенной недвижимости — Finance.ua

Начали действовать новые правила подачи заявок о разрушенной недвижимости

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Начали действовать новые правила подачи заявок о разрушенной недвижимости, zaxid.net

С 26 мая начали действовать новые правила подачи заявок на разрушенную недвижимость. Заявку могут подавать физлица, юрлица, их наследники или правопреемники.

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Новые правила предоставления информации — это порядок подачи информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, вызванных военной агрессией россии.

Заявки могут подавать физлица, юрлица, наследники или правопреемники. При этом речь идет не только о фактических владельцах, но и о тех, кто не успел оформить статус.

Кто может подать заявку:

владельцы соответствующего недвижимого имущества или заказчиков строительства на объектах строительства;

члены жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него;

лица, осуществившие инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности);

наследники указанных субъектов.

Справка Finance.ua:

государство работает над тем, чтобы восстановить всю разрушенную врагом инфраструктуру и в первую очередь жилье. Если говорить об общем количестве людей, лишившихся жилья или нуждающихся в содействии в ремонте, это 424 тысячи. К тому же известно, что уже более 10 миллионов метров разрушено;

компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество при смерти собственников смогут получить наследники или правопреемники;

в Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.

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