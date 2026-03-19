Корея поможет Украине построить высокоскоростную железную дорогу от Киева до границы Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Министерство развития общин и территорий Украины провело встречу с делегацией Республики Корея о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба министерства , передает Укринформ.

По словам Балесты, Украина рассматривает развитие высокоскоростной железной дороги не просто как инфраструктурный проект, а как важную часть восстановления и долгосрочного развития украинской железной дороги, модернизации страны и ее интеграции в европейское транспортное пространство.

Проект реализуется в рамках грантовой помощи правительству Республики Корея, его бюджет — $8 млн и предусматривает подготовку комплексного технико-экономического обоснования развития высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения в Украине.

Ранее АО «Укрзализныця» получило от японского производителя Nippon Steel 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65, а к концу января ожидается поставка еще 1 тыс. тонн.

Также Украина вместе с Испанией запускает инфраструктурный проект, который должен решить одну из главных проблем железнодорожного сообщения с ЕС — разную ширину колеи. Новые технологии позволят поездам автоматически менять ее прямо во время движения, без остановок на границе.

