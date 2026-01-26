«Укрзализныця» получила 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65 от японского производителя Сегодня 09:44

АО «Укрзализныця» получило от японского производителя Nippon Steel 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65, а до конца января ожидается поставка еще 1 тыс. тонн, говорится в пресс-релизе Министерства развития общин и территорий в четверг.

Согласно релизу, реализация этого сотрудничества возможна в рамках третьей фазы программы экстренного восстановления через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

«Это стало результатом системного взаимодействия и успешных договоренностей с японскими партнерами со стороны Министерства в начале 2025 года. В Украине пока нет собственного производства рельсов, поэтому привлечение партнерской поддержки необходимо и решает для функционирования украинской железной дороги», — подчеркнуло министерство.

Отмечается, что сотрудничество предусматривает передачу 3 тыс. тонн рельсов на общую сумму около $4 млн.

