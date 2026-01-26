0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» получила 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65 от японского производителя

36
АО «Укрзализныця» получило от японского производителя Nippon Steel 2 тыс. тонн высокотехнологичных рельсов Р-65, а до конца января ожидается поставка еще 1 тыс. тонн, говорится в пресс-релизе Министерства развития общин и территорий в четверг.
Согласно релизу, реализация этого сотрудничества возможна в рамках третьей фазы программы экстренного восстановления через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).
«Это стало результатом системного взаимодействия и успешных договоренностей с японскими партнерами со стороны Министерства в начале 2025 года. В Украине пока нет собственного производства рельсов, поэтому привлечение партнерской поддержки необходимо и решает для функционирования украинской железной дороги», — подчеркнуло министерство.
Отмечается, что сотрудничество предусматривает передачу 3 тыс. тонн рельсов на общую сумму около $4 млн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems