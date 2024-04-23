Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Что говорят в МИДе — Finance.ua

Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Что говорят в МИДе
По техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.
Об этом сообщила пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис.
«К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.
При этом выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации, сообщили в «Паспортном сервисе».
Там добавили, что зарубежные филиалы оповестят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП «Документ».
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Также сайт украинского журнала в Чехии проинформировал, что паспортный сервис для украинцев в Праге приостановил выдачу готовых документов.
Что говорят в МИДе
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что поручил диппредставительствам Украины за рубежом «принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста».
По словам Кулебы, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» и после вступления его в силу.
По словам Кулебы, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время, по его словам, в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.
«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война», — написал Кулеба.
Он добавил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.
Глава МИД подчеркнул, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от исполнения долга перед Родиной.
Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", — объяснил министр.
Справка Finance.ua:
- ранее издание «Зеркало недели» опубликовало копию приказа, оказавшегося в распоряжении журналистов. Отмечалось, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину;
- в документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги говорилось, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.
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