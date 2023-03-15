Кому назначаются пенсии с уменьшением пенсионного возраста — Finance.ua

Кому назначаются пенсии с уменьшением пенсионного возраста Сегодня 20:07 — Личные финансы

Категории лиц, имеющих право на пенсию с уменьшением пенсионного возраста, определены статьей 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Пенсии с уменьшением пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предоставляются лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, при наличии соответствующего страхового стажа, уменьшенного на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет).

Речь идет о таких категориях лиц.

1. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возраст ухода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и больше, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.

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При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и старше, у женщин — 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

2. Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы возраст выхода на пенсию уменьшается с 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало/работало лицо и продолжительности проживания/работы;

При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и старше, у женщин — 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Справка Finance.ua:

в рамках стартовавшей 1 марта индексации пенсий выплаты некоторых украинцев выросли на 1500 грн. Украинцы, еще не знающие, на сколько увеличится размер их пенсий в рамках мартовской индексации, могут самостоятельно проверить результаты перерасчета. Как это сделать — рассказали здесь;

после индексации пенсий с 1 марта средний размер выплат превысит 5 тысяч гривен.



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