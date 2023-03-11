В Украине вводят меценатские пенсии — подробности от Минсоцполитики — Finance.ua
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В Украине вводят меценатские пенсии — подробности от Минсоцполитики

Личные финансы
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В Украине вводят меценатские пенсии — подробности от Минсоцполитики
Постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий одобрено Минюстом и заработает в ближайшее время.
Об этом сообщается в заявлении, которое сделала Дария Марчак, заместитель министра социальной политики Украины в эфире телемарафона.
Как отметила Марчак, в 2022 году Рада приняла закон, позволяющий осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий.
Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.
«Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий», — сказала она.
По ее словам, «любое лицо, гражданин, проживающий в Украине, за границей, может осуществить по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей или бабушек, или для дедушек, или просто для неравнодушного человека».
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«И таким образом это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого сделан благотворительный взнос», — добавила Марчак.
Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал проект Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ.
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По материалам:
РБК-Україна
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