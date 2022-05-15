«Если владельца нет в живых, то по общей юридической процедуре устанавливаются наследники или правопреемники, которые будут иметь право на такую компенсацию», — сказала она.
Компенсация за разрушенное имущество:
1 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок компенсации за него от государства (№ 7198).
Законопроектом предлагается ввести компенсацию за отдельные категории поврежденных и уничтоженных объектов недвижимого имущества. Это касается граждан Украины, являющихся владельцами поврежденных и/или уничтоженных объектов недвижимого имущества, и лиц, осуществивших инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых получено право на выполнение строительных работ и которые не приняты в эксплуатацию, а также членов жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него.
Справка Finance.ua:
с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;