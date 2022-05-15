Компенсацию за разрушенное имущество могут получить не только собственники — Минюст — Finance.ua
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Компенсацию за разрушенное имущество могут получить не только собственники — Минюст

Сегодня 20:02Недвижимость
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Компенсацию за разрушенное имущество могут получить не только собственники — МинюстКомпенсацию за разрушенное имущество могут получить не только собственники — Минюст
Компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество при смерти владельцев смогут получить наследники или правопреемники.
Об этом заявила директор Департамента экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Наталия Ткаченко в эфире Всеукраинского телемарафона.
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«Если владельца нет в живых, то по общей юридической процедуре устанавливаются наследники или правопреемники, которые будут иметь право на такую компенсацию», — сказала она.

Компенсация за разрушенное имущество:

1 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок компенсации за него от государства (№ 7198).
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Законопроектом предлагается ввести компенсацию за отдельные категории поврежденных и уничтоженных объектов недвижимого имущества. Это касается граждан Украины, являющихся владельцами поврежденных и/или уничтоженных объектов недвижимого имущества, и лиц, осуществивших инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых получено право на выполнение строительных работ и которые не приняты в эксплуатацию, а также членов жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него.

Справка Finance.ua:

  • с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;
  • алгоритм для людей, которые вернулись и хотят восстанавливать свои дома;
  • есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

По материалам: УНІАН
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