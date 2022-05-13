Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев — Finance.ua

Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев

Сегодня 06:18 — Недвижимость

Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев, freepik.com

Госмолодежьжилье объявило о проведении закупки 100 квартир в четырех областях для дальнейшей передачи в аренду многодетным семьям, жилье которых разрушено в результате российской агрессии.

Жилье купят у физических и юридических лиц в следующих областях:

Житомирская область — 10 квартир;

Киевская область — 35 квартир;

Сумская область — 20 квартир;

Черниговская область — 35 квартир.

Минимальная общая площадь жилья — 31,5 кв. метра, максимальная — 94,5 кв. метра. В квартирах должна быть мебель и техника.

Свои предложения по продаже жилья можно отправлять до 20 мая, заполнив форму по ссылке

Справка Finance.ua:

в Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр;

Кабинет Министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которыми обязал государственных регистраторов проверять заявителей еще на стадии формирования заявления;



в Киевской области планируют построить два жилых комплекса по 50 тысяч квадратных метров для тех, кто в результате войны остался без жилья.

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