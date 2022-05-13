Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев — Finance.ua

Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев, freepik.com
Госмолодежьжилье объявило о проведении закупки 100 квартир в четырех областях для дальнейшей передачи в аренду многодетным семьям, жилье которых разрушено в результате российской агрессии.
Жилье купят у физических и юридических лиц в следующих областях:
Житомирская область — 10 квартир;
Киевская область — 35 квартир;
Сумская область — 20 квартир;
Черниговская область — 35 квартир.
Минимальная общая площадь жилья — 31,5 кв. метра, максимальная — 94,5 кв. метра. В квартирах должна быть мебель и техника.
Свои предложения по продаже жилья можно отправлять до 20 мая, заполнив форму по ссылке.
Справка Finance.ua:
в Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр;
Кабинет Министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которыми обязал государственных регистраторов проверять заявителей еще на стадии формирования заявления;
в Киевской области планируют построить два жилых комплекса по 50 тысяч квадратных метров для тех, кто в результате войны остался без жилья.