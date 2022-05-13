Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев — Finance.ua
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Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев

Сегодня 06:18Недвижимость
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Госмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцевГосмолодежьжилье покупает 100 квартир для переселенцев, freepik.com
Госмолодежьжилье объявило о проведении закупки 100 квартир в четырех областях для дальнейшей передачи в аренду многодетным семьям, жилье которых разрушено в результате российской агрессии.
Жилье купят у физических и юридических лиц в следующих областях:
  • Житомирская область — 10 квартир;
  • Киевская область — 35 квартир;
  • Сумская область — 20 квартир;
  • Черниговская область — 35 квартир.
Минимальная общая площадь жилья — 31,5 кв. метра, максимальная — 94,5 кв. метра. В квартирах должна быть мебель и техника.
Свои предложения по продаже жилья можно отправлять до 20 мая, заполнив форму по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр;
  • Кабинет Министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которыми обязал государственных регистраторов проверять заявителей еще на стадии формирования заявления;
  • в Киевской области планируют построить два жилых комплекса по 50 тысяч квадратных метров для тех, кто в результате войны остался без жилья.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

По материалам: НВ
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