Как уберечься от аренды несуществующего жилья — Finance.ua

Как уберечься от аренды несуществующего жилья

Сегодня 08:00 — Недвижимость

Война вынудила миллионы украинцев бросить свои дома и где-то искать убежище. Этим и пользуются мошенники. Они публикуют объявления о сдаче жилья в аренду в относительно безопасных регионах страны (например, на западе Украины) и просят заинтересованных выслать предоплату на карту.

Аферисты объясняют необходимость подписки на большой спрос, а внесенная заранее сумма, мол, станет некой гарантией для обеих сторон. Чем все кончается, думаем, объяснять не нужно.

Как уберечься

Правило простое: не переводите деньги вперед. Любые расчеты с арендодателем должны производиться только после того, как вы убедитесь, что квартира, во-первых, действительно существует, во-вторых, готова к заселению.

Идеальный вариант — заключить письменное соглашение об аренде. Если же это невозможно, то:

в случае наличного расчета попросите арендодателя написать расписку, что взял у вас деньги;

при переводе средств с карты на карту укажите назначение платежа: например, «Аренда», или «Оплата за проживание за период...»

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов, такие документы пригодятся вам. Как минимум, вы сможете доказать, что уплатили определенному лицу определенную сумму.

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