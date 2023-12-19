Компенсация за вынужденную пересадку: за первые сутки киевлянам вернули более 100 тысяч — Finance.ua

Компенсация за вынужденную пересадку: за первые сутки киевлянам вернули более 100 тысяч Сегодня 10:32 — Личные финансы

Компенсация за вынужденную пересадку: за первые сутки киевлянам вернули более 100 тысяч

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро «Лыбидская», вернули почти 18,5 тысяч поездок на 110 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Какие поездки компенсировали:

9729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт;

8624 — дополнительные поездки в метро на «синей» ветке.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тысяч гривен.

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Напомним, 18 декабря заработала система компенсации поездок за пересадку из-за ремонта участка между станциями метро «Демеевская"-"Лыбидская». Проезд стоит не более 8 гривен. То есть стоимость останется такая же, как до ремонта синей ветки.

Город компенсирует проезд во временных маршрутах № 2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на «синей» ветке.

Компенсация будет действовать, пока будет продолжаться ремонт между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

Как это работает

Например, если воспользоваться автобусом 2-М из Теремков до Лыбидской, а затем доехать в центр на метро — одна из двух оплаченных поездок вернется на карту. Даже за 2 или 3 вынужденные пересадки, все равно оплачиваете только одну поездку. Но время в пути не должно превышать 2 часов, чтобы компенсация сработала.

Компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.

Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту в следующие сутки.

Справка Finance.ua:

движение между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» было экстренно закрыто 8 декабря из-за протекания воды с песком в тоннель. Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций — от «Демеевской» до «Теремков»;

со среды, 13 декабря, заработало «челночное» движение поездов между станциями метро «Теремки-Демеевская»;

директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский рассказал, есть ли угроза, что отремонтировать тоннель будет невозможно и придется рядом строить новый.

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