«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад — Finance.ua
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«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад

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«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
З середи, 13 грудня, запрацює «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки"-"Деміївська».
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП «Київський метрополітен».
Зазначається, що на цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або «човникового» руху). У тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська», де ведуться ремонтні роботи, потяги не ходитимуть.
«Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах», — наголошують в КМДА.
Також на станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік «човникового» руху поїздів.
Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Закриття кількох станцій на «синій» гілці метро в Києві не вплине на вартість проїзду в маршрутках.
Закриття столичного метрополітену на ділянці «Теремки» — «Деміївська» на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд чи буде суттєвим і довгостроковим.
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
«Човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: у КМДА оприлюднили розклад
Інфографіки: «Київський метрополітен»
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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