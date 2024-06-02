Компенсации за размещение ВПЛ: сколько средств направили местным бюджетам — Finance.ua
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Компенсации за размещение ВПЛ: сколько средств направили местным бюджетам

Казна и Политика
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Компенсации за размещение ВПЛ: сколько средств направили местным бюджетам
Компенсации за размещение ВПЛ: сколько средств направили местным бюджетам
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило 59,9 миллиона гривен местным бюджетам для выплаты компенсаций заведениям, бесплатно размещающим внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
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Средства предназначены для компенсации расходов заведений, которые размещали переселенцев в январе 2024 года.

Какие заведения получат компенсации

В ведомстве сообщили, что получить компенсации должны следующие заведения:
  • коммунальные заведения;
  • государственные учебные заведения, финансируемые из местных бюджетов;
  • заведения общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.
Средства были выделены Кабинетом Министров из резервного фонда государственного бюджета согласно специальному распоряжению. Министерство реинтеграции обеспечило их дальнейшее направление в местные бюджеты для выплат компенсаций.
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Напомним, некоторые ВПЛ в случае их возвращения в покинутое место жительства, из которого совершилось перемещение, и повторного взятия на учет как внутренне перемещенных лиц, могут продолжать получать выплаты.
Выплаты могут быть продлены еще на один 6-месячный период при условии их соответствия определенным Порядком критериям.
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По материалам:
Finance.ua
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