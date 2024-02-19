Компания Mondelez заявила о рекордных доходах в россии в 2023 году — Reuters Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Компания Mondelez заявила о рекордных доходах в россии в 2023 году — Reuters

Американская компания Mondelez, внесенная в список спонсоров войны от украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, отчиталась о самых больших доходах от бизнеса в россии в 2023 году, «чем когда-либо раньше».

Об этом говорится во внутренних документах компании, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

В прошлогоднем заявлении Mondelez отмечала, что ее бизнес в россии поставляет «товары длительного хранения, являющиеся основными продуктами питания для обычных людей», и что остановка деятельности «означала бы остановку поставок продовольствия для многих семей, не имеющих никакого отношения к войне».

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Кроме того, компания прекратила инвестиции в рекламу и заявила о полной автономии для филиала в России.

Также в Mondelez отметили, что «продукция, которая продается в россии, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовой продукции из Европы в россию или экспорта из россии в Европу».

Однако документы, с которыми ознакомилось агентство, показывают, что во главе российского филиала Mondelez стоит новый генеральный менеджер, подчиняющийся другому руководителю, который, в свою очередь, подчиняется президенту компании в Европе Винсу Груберу.

В отчете за 2023 год, опубликованном Mondelez в начале февраля, компания заявила, что ее бизнес в россии является «более прибыльным, чем когда-либо ранее». Отмечается, что продукты питания не подпадают под какие-либо международные санкции, из-за чего Mondelez продолжает работать в рф.

В то же время конкретные данные о доходах компании в публикации не приведены, а последний отчет о доходах компании на ее сайте — за 2022 год.

Как сообщалось, в мае 2023 года НАПК внесло американскую компанию Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

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По данным агентства, интересы компании, которая имеет годовой доход около 26 млрд дол. и работает в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис Русь», имеющее три завода: фабрику «Большевик», выпускающую печенье «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни» и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн дол. (+303% за год), выручка — более 1 млрд дол. (+38% за год). Бюджет агрессора компания пополнила более чем на 61 млн дол. налогов.

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Укрінформ По материалам:

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