Один из крупнейших банков Польши покупают почти за 7 млрд евро — Finance.ua

Один из крупнейших банков Польши покупают почти за 7 млрд евро
Erste Group и Santander Group согласовали приобретение компанией Erste Group 49% акций Santander Bank Polska за 584 злотых за акцию (около 6,8 млрд евро) и 50% акций Santander TFI за примерно 0,2 миллиарда евро.
Об этом идет речь на сайте Erste.
Santander Bank Polska является третьим по величине банком в Польше, а также одним из самых прибыльных в стране.
Ожидается, что предложенное соглашение увеличит прибыль Erste Group на акцию (EPS) на 20%.
Компания ожидает, что приобретение будет завершено примерно в конце 2025 года при условии получения регуляторных одобрений и других предварительных условий.
«С приобретением контрольного пакета акций Santander Bank Polska мы достигаем давней стратегической цели: в качестве ведущего кредитора в Центральной и Восточной Европе мы продолжаем расширять свое присутствие в регионе и выходить на один из самых динамичных и прибыльных банковских рынков Европы», — заявил генеральный директор Erste Group Петер Босек.
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