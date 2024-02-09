НАПК внесло еще одну американскую компанию в список спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло еще одну американскую компанию в список спонсоров войны Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

НАПК внесло еще одну американскую компанию в список спонсоров войны, Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Компания продолжает работать в рф, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет агрессора», — говорится в сообщении.

О компании

Allied Mineral Products, LLC в россии представлена ​​ООО «Аллайд минерал продактс рус».

В 2022 году она уплатила налогов в бюджет россии на $772 тыс. А с апреля 2022 года компания импортировала в рф продукции общей стоимостью $3,5 млн.

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Кроме того, что компания продолжает работать в россии, производство ООО «Аллайд минерал продактс рус» расположено в специальной экономической зоне «Алабуга» (рф, Татарстан). Это специальная экономическая зона, являющаяся кластером для производства БПЛА «Shahed-136».

«Алабуга» была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. Например, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала основным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику.

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С началом полномасштабного вторжения рф в Украину, отдельные западные компании начали выходить из «Алабуги», а высококвалифицированные кадры увольнялись, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. Это заставило руководство «Алабуги» начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения «брони» от призыва.

Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах «Алабуги», может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее.

Изготовление БПЛА

По данным расследования , проведенного «Molfar», наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ «Алабуга».

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С начала полномасштабного вторжения рф, компания Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства БПЛА. В частности, среди товаров фигурирует «муллит», который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства муллитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста рф, где поддерживает функционирование специально-экономической зоны «Алабуга», которая уже стала ключевым местом для производства военной продукции агрессора.

Справка Finance.ua:

ранее в список международных спонсоров войны попали такие компании как Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear и другие бренды); ритейлер Leroy Merlin; производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle; Auchan; косметическая компания Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Славяночка», «Садочек», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky) Way, Twix, M&M's, Pedigree и т. д.

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