Компании стали нанимать менее опытных ІТ-специалистов (инфографика)

Категория HR стала единственной на рынке, где зафиксирован рост медианной зарплаты при одновременном снижении среднего опыта наемных кандидатов. В настоящее время медиана для HR-специалистов составляет $1500 при среднем опыте 4,5 года.
Об этом свидетельствует аналитика Djinni. Платформа сравнила зарплаты, опыт и количество наймов в категориях, не связанных с разработкой, за первые четыре месяца 2025 и 2026 годов.

Где показатели выросли и снизились

HR — единственная категория, где выросла заработная плата, но наемные кандидаты стали менее опытными, Інфографіка: Djinni
В верхнем правом секторе графика оказались роли, где одновременно выросли и зарплаты, и уровень опыта наемных профессионалов. Речь идет, в частности, о специалистах в сфере Artist, Sales и Marketing. В то же время в маркетинге сократилось количество наймов.
Если подробнее:
  • Artist — лидер по росту зарплаты (+25%), медиана — $1 500, средний опыт нанятых — 4 года;
  • Sales — стабильное развитие с зарплатой $1 800 и опытом 5 лет;
  • Marketing, несмотря на рост зарплаты до $1 500, количество наймов в этой категории сократилось.
В нижнем левом секторе — категории, где снизились все основные показатели. В частности, упали медианные зарплаты наемных DevOps-специалистов, аналитиков и тестировщиков. Одновременно снизился и средний уровень их опыта:
  • Data Analyst — нанимают специалистов с самым низким на рынке средним опытом (2,5 года) при зарплате $1 300;
  • DevOps — зафиксировано ощутимое снижение медианной зарплаты до $2 600.
В сегменте QA Automation медианная зарплата сохранилась на уровне $3000. В то же время количество наемов сократилось на 20% — компании берут меньше, зато более опытных.
Для Product и Project Manager зарплаты тоже не выросли. При этом работодатели стали активнее нанимать менее опытных специалистов.
Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал, что более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом. Среди ІТ-специалистов за рубежом высокий уровень занятости наблюдается в сферах AI/ML (91%), DevOps/SRE (89%) и руководящих позиций (87%). В то же время чаще всего ищут работу специалисты по UI/UX и Product Design (44%), HR/L&D (32%) и Project/Product Management (30%).
Также мы писали, что средняя зарплата в Украине в 2026 году оценивается примерно в 28 тыс. грн в месяц или около 680 долларов. В то же время медианный доход в IT-секторе остается в несколько раз выше. Самые высокие средние зарплаты в украинском IT получают специалисты на руководящих технических должностях — те, кто отвечает за технологическую стратегию и развитие компаний.
Алена Листунова
