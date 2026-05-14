В каких случаях работник имеет право уволиться без отработки двух недель Сегодня 09:13 — Личные финансы

Не всегда работник обязан отрабатывать две недели после подачи заявления на увольнение. Есть случаи, когда человек вправе прекратить трудовые отношения «день в день».

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.

Когда работник имеет право на увольнение без отработки

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если заявление об увольнении по собственному желанию связано с невозможностью продолжать работу.

Среди причин, которые дают право уволиться в день подачи заявления, в частности:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в конкретной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу;

другие уважительные причины.

Какие правила действуют во время военного положения

В условиях военного положения работник также может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении. Это правило действует, если в районе расположения предприятия ведутся боевые действия и существует угроза жизни и здоровью работника.

В то же время, норма не распространяется на случаи принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения или к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что за последний год 35% опрошенных работодателей зафиксировали рост показателя текучести в своих командах. Еще у 51% компаний ситуация остается стабильно напряженной (без изменений), и только 14% респондентов сообщили об улучшении ситуации. Для большинства бизнесов удержание работников стало критически сложной задачей. Анализ причин, по которым люди бросают работу:

заработная плата (31%) — главная причина большинства увольнений;

мобилизация (24%) — на этот фактор невозможно повлиять и компенсировать бенефитами. Компании, не имеющие возможности обеспечить бронирование, оказываются в ситуации кадровой нестабильности. Особенно если в команде преобладают мужчины призывного возраста;

16% работодателей говорят, что работники уходят из-за выгорания;

опасность и война как причина фигурируют в 13% ответов;

релокация — в 9%.

Отсутствие гибкости (4%) и развития (2%) вместе получили только 6% — значительно меньше, чем зарплаты или мобилизация. Еще реже упоминают токсичное руководство (1%).

