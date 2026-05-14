В каких случаях работник имеет право уволиться без отработки двух недель
Не всегда работник обязан отрабатывать две недели после подачи заявления на увольнение. Есть случаи, когда человек вправе прекратить трудовые отношения «день в день».
Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.
Когда работник имеет право на увольнение без отработки
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если заявление об увольнении по собственному желанию связано с невозможностью продолжать работу.
Среди причин, которые дают право уволиться в день подачи заявления, в частности:
- переезд на новое место жительства;
- перевод мужа или жены на работу в другую местность;
- поступление в учебное заведение;
- невозможность проживания в конкретной местности, подтвержденная медицинским заключением;
- беременность;
- уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью;
- уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;
- выход на пенсию;
- принятие на работу по конкурсу;
- другие уважительные причины.
Какие правила действуют во время военного положения
В условиях военного положения работник также может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении. Это правило действует, если в районе расположения предприятия ведутся боевые действия и существует угроза жизни и здоровью работника.
В то же время, норма не распространяется на случаи принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения или к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что за последний год 35% опрошенных работодателей зафиксировали рост показателя текучести в своих командах. Еще у 51% компаний ситуация остается стабильно напряженной (без изменений), и только 14% респондентов сообщили об улучшении ситуации. Для большинства бизнесов удержание работников стало критически сложной задачей. Анализ причин, по которым люди бросают работу:
- заработная плата (31%) — главная причина большинства увольнений;
- мобилизация (24%) — на этот фактор невозможно повлиять и компенсировать бенефитами. Компании, не имеющие возможности обеспечить бронирование, оказываются в ситуации кадровой нестабильности. Особенно если в команде преобладают мужчины призывного возраста;
- 16% работодателей говорят, что работники уходят из-за выгорания;
- опасность и война как причина фигурируют в 13% ответов;
- релокация — в 9%.
Отсутствие гибкости (4%) и развития (2%) вместе получили только 6% — значительно меньше, чем зарплаты или мобилизация. Еще реже упоминают токсичное руководство (1%).
