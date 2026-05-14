В Евросоюзе планируют продлить защиту для украинцев до 2028 года

Украинцам, которые уже несколько лет проживаюют в странах ЕС, советуют переходить из режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

ЕС планирует продлить действие механизма временной защиты для украинцев еще на один год до марта 2028 года.

Об этом специальный посланник Европейского Союза по украинцам Льва Йоганссон заявила в интервью украиноязычному видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель».

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить его еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — сказала Йоганссон.

В ЕС обсуждают будущее временной защиты для украинцев

По словам спецпосланника, страны-члены ЕС обсуждают общий подход к дальнейшему функционированию механизма временной защиты для украинцев.

«На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными коррективами, но в целом еще на один год», — отметила Йоганссон.

Она также сообщила, что ожидает соответствующего предложения от Еврокомиссии «достаточно скоро», поскольку государства-члены ЕС готовы поддержать это решение.

В ЕС не ожидают скорого завершения войны

Йоганссон подчеркнула, что в Евросоюзе понимают обеспокоенность украинцев относительно того, что будет происходить после марта 2027 года. По ее словам, такой подход связан с тем, что война продолжается, а перспектив скорого мирного соглашения или постоянного прекращения огня пока нет.

«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше», — сказала она.

Украинцам советуют переходить на другие основания для проживания

В то же время, спецпосланник считает, что украинцам, которые уже несколько лет проживают в странах ЕС, следует постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более подходящую правовую основу», — заявила Йоганссон.

Механизм временной защиты ЕС активировался в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он дает украинцам право проживать, работать и учиться в странах ЕС. В настоящее время этим статусом пользуется более 4 млн украинцев.

Как свидетельствуют данные исследования Центра экономической стратегии, самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий среди молодых людей. По расчетам экспертов, после окончания войны в Украину вернутся 1,3−2,2 млн беженцев:

оптимистический сценарий — вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);

средний сценарий — вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;

пессимистический сценарий — вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.

