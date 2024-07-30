Компании создали дополнительный спрос на валюту в $322,6 млн после пакета валютной либерализации — Finance.ua
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Компании создали дополнительный спрос на валюту в $322,6 млн после пакета валютной либерализации

Валюта
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Компании создали дополнительный спрос на валюту в $322,6 млн после пакета валютной либерализации
Компании создали дополнительный спрос на валюту в $322,6 млн после пакета валютной либерализации, unsplash.com
Дополнительный спрос на валюту после введения большого пакета валютной либерализации в мае составил $322,6 млн.
Об этом свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine на основании данных НБУ.
В начале мая НБУ объявил о наибольшем послаблении валютных ограничений за время войны. При внедрении либерализации регулятор оценивал потенциальное влияние импорта услуг в $100 млн в месяц.
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За первые два месяца валютной либерализации 173 компании воспользовались возможностью платить проценты по «старым» внешним займам и 167 компаний — возможностью репатриировать «новые» дивиденды, говорится в письменном ответе пресс-службы НБУ.
За период 4 мая по 10 июля компании в среднем переводили за границу $2,6 млн для уплаты по кредитам, а для выплаты дивидендов (с 13 мая 2024-го по 10 июля) — $4,6 млн.
То есть, за два месяца компании создали дополнительный спрос на валюту в сумме $322,6 млн.
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Любые меры по валютной либерализации на первых этапах генерируют спрос на валюту, и только в перспективе приводят к притоку инвестиций, когда бизнес и иностранные инвесторы убедятся, что новые правила работают, говорится в ответе НБУ.
Поэтому, несмотря на влияние этих мер, НБУ пока не рассматривает никаких шагов для усиления валютных ограничений.
«Последние шаги по смягчению валютных ограничений ожидаемо привели к росту спроса на иностранную валюту, что на фоне временного уменьшения предложения валюты со стороны аграриев повлияло на ослабление курса гривны в конце июня — начале июля. Впрочем, это не было определяющим для конъюнктуры валютного рынка», — говорится в комментарии.
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С началом полномасштабной войны Нацбанк ввел жесткие валютные ограничения, чтобы предотвратить отток валюты, сохранить золотовалютные резервы и, соответственно, избежать масштабной девальвации гривны. Но затем регулятор начал постепенно «откручивать вентиль» в обратную сторону.
3 мая Нацбанк объявил о смягчении валютного регулирования, которое стало едва ли не самым существенным за время полномасштабной войны. Это пакет, в частности, значительно расширяет возможности резидентов по трансграничным платежам.
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По материалам:
Forbes.ua
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