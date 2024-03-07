Комитет по нацбезопасности поддержал введение обязательной видеофиксации при вручении повесток — Finance.ua
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Комитет по нацбезопасности поддержал введение обязательной видеофиксации при вручении повесток

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Комитет по нацбезопасности поддержал введение обязательной видеофиксации при вручении повесток
Комитет по нацбезопасности поддержал введение обязательной видеофиксации при вручении повесток
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал введение обязательной фото- и видеофиксации при вручении повесток от представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщила член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз на своей странице в соцсети Facebook.
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«Была поддержана рекомендация НАПК (Нацагенства по предотвращению коррупции) относительно введения обязательной фото/видеофиксации при вручении повесток от представителей ТЦК и СП», — рассказала она о подготовке законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Комитет поддержал, чтобы открытие электронного кабинета военнообязанного было не обязательным, а только по желанию.
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Также комитет поддержал предложение НАПК по снятию дискреционных полномочий в законопроекте с районных комиссий, которые могут подавать ходатайство об отсрочке от направления на базовую военную службу для граждан, имеющих призывной возраст.
Напомним, Кабинет Министров работает над новой системой подходов к бронированию работников. Сейчас в Украине забронировано около 700 тысяч человек. Но изменения в бронировании нужны, потому что государство полагается исключительно на свои поступления для содержания армии.
Напомним, депутаты оборонного комитета Верховной Рады концептуально определились со списком тех, кто сможет получить бронирование от службы в армии по новому закону о мобилизации. 100-процентную бронь получат, в частности, сотрудники Нацполиции и судьи.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

По материалам:
Українські Новини
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