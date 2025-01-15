Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Маска — Finance.ua

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Илона Маска, обвинив его в том, что он слишком долго скрывал в 2022 году информацию о покупке крупной доли в компании Twitter, которую позже приобрел.
Об этом пишет Reuters.
В иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, SEC утверждает, что Маск нарушил федеральное законодательство о ценных бумагах, поскольку он задержал раскрытие своей первоначальной покупки 5% акций Twitter на 11 дней.
По правилам SEC, инвесторы обязаны сообщить о пересечении порога владения 5% акций в течение 10 календарных дней. В случае Маска эта дата приходилась на 24 марта 2022 года.
Маск до 4 апреля 2022 года не сообщал о своих покупках, к тому времени уже владея 9,2% акций компании. За это время он приобрел акции Twitter на сумму более 500 миллионов долларов по искусственно заниженным ценам, что нанесло ущерб другим инвесторам, сообщает SEC.
После раскрытия информации о его доле стоимость акций Twitter выросла более чем на 27%.
Иск SEC требует от Маска уплаты штрафа и возврата доходов, которые он, как утверждается, получил незаконно.
Илон Маск, который в октябре 2022 года приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и переименовал его в X, через своего адвоката Алекса Спиро назвал этот иск частью многолетней кампании преследования SEC.
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«Сегодняшние действия SEC — это признание того, что они не могут выдвинуть настоящие обвинения. Мистер Маск не сделал ничего плохого, и все это понимают», — сказал Спиро.
Адвокат также заявил, что обвинения касаются только «административного нарушения — несвоевременной подачи одной формы», что даже если будет доказано, влечет за собой лишь незначительный штраф.
Бывшие акционеры Twitter также подали иск против Маска в федеральный суд Манхэттена за задержку раскрытия информации. В этом случае Маск утверждал, что задержка была ошибкой, и отрицал намерения вводить в заблуждение других акционеров.
Маск давно конфликтует с SEC, в частности, после того как в 2018 году комиссия подала на него иск из-за публикации в Twitter о возможности приватизации Tesla с обеспеченным финансированием. Соглашение по этому иску включало уплату штрафа в 20 миллионов долларов, ограничение на его Twitter-посты и отказ от должности председателя совета директоров Tesla.
В сентябре прошлого года SEC также требовала санкций против Маска за пропуск показаний по делу о расследовании Twitter. Маск пропустил заседание из-за участия в запуске миссии SpaceX Polaris Dawn. Затем он дал показания и согласился покрыть расходы SEC на путешествие.
SEC подала этот иск за шесть дней до инаугурации Дональда Трампа. Глава SEC Гэри Генслер сложит свои полномочия в тот же день, а его преемник, номинант Трампа Пол Аткинс, планирует пересмотреть многие правила и действия Генслера.
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