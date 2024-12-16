Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета — Finance.ua

Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета Сегодня 17:21 — Мир

Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета

В Соединенных Штатах могут быть неприятности, если правительство страны не сможет сократить дефицит бюджета.

Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

Yes, if action is not taken to curb the deficit, America is in deep trouble.



No different than a person who gets into too much debt. https://t.co/HxBHWhcjgH — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024

По его словам, на данный момент дефицит составляет 1,83 триллиона долларов.

«У Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — отметил Маск.

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Напомним, что сам предприниматель может войти в администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

Осенью Минфин США сообщил, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долл., что на 138 млрд долл. больше, чем в 2023 году.

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