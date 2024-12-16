Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета

Мир
24
Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета
Маск заявил, что США ждут трудности из-за бюджета
В Соединенных Штатах могут быть неприятности, если правительство страны не сможет сократить дефицит бюджета.
Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).
По его словам, на данный момент дефицит составляет 1,83 триллиона долларов.
«У Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — отметил Маск.
Читайте также
Напомним, что сам предприниматель может войти в администрацию избранного президента США Дональда Трампа.
Осенью Минфин США сообщил, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долл., что на 138 млрд долл. больше, чем в 2023 году.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.