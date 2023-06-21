Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС Сегодня 09:01 — Личные финансы

Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС

В первой половине июня количество вакансий продолжало расти и превышает как базовый уровень начала 2022 года, так и соответствующие показатели прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Однако, по данным ЦЭС, активность ищущих работу имеет другую динамику; количество новых резюме значительно меньше, чем год назад — 96% от базового уровня начала 2022 года.

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Инфографика: ces.org.ua

Инфографика: ces.org.ua

«С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные по безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в мае 2023 года уровень безработицы составил 17,7%», — сказано в исследовании.

Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде, имеет похожую на уровень безработицы динамику и в мае 2023 года составила 22,9%.

Инфографика: ces.org.ua

Напомним, первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал , что количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

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почти две трети (71,03%) фрилансеров готовы посоветовать такой вид заработка своим близким и знакомым, 6,16% - уже всех перевели на этот вид занятости. В то же время, почти 23% фрилансеров не будут советовать свободный заработок.

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