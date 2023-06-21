Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС — Finance.ua
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Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС

Личные финансы
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Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС
Количество вакансий растет, а бедность до сих пор на высоком уровне — исследование ЦЭС
В первой половине июня количество вакансий продолжало расти и превышает как базовый уровень начала 2022 года, так и соответствующие показатели прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.
Однако, по данным ЦЭС, активность ищущих работу имеет другую динамику; количество новых резюме значительно меньше, чем год назад — 96% от базового уровня начала 2022 года.

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Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
«С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные по безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в мае 2023 года уровень безработицы составил 17,7%», — сказано в исследовании.
Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде, имеет похожую на уровень безработицы динамику и в мае 2023 года составила 22,9%.
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
Напомним, первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

  • лето — горячая пора не только для отпусков, но и для сезонной подработки. Ведь именно на это время года приходится наибольшее количество вакансий с временной занятостью. Эксперты портала собрали советы, которые помогут в поиске летней подработки;
  • почти две трети (71,03%) фрилансеров готовы посоветовать такой вид заработка своим близким и знакомым, 6,16% - уже всех перевели на этот вид занятости. В то же время, почти 23% фрилансеров не будут советовать свободный заработок.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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