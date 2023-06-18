Щоб не втрапити на вудку шахраїв. Як правильно шукати літній підробіток — Finance.ua

Щоб не втрапити на вудку шахраїв. Як правильно шукати літній підробіток Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

Щоб не втрапити на вудку шахраїв. Як правильно шукати літній підробіток

Літо — гаряча пора не лише для відпусток, але й для сезонного підробітку. Адже саме на цю пору року припадає найбільша кількість вакансій із тимчасовою зайнятістю.

Експерти порталу budni.rabota.ua зібрали поради , що допоможуть в пошуку літнього підробітку.

На які професії звернути увагу?

Під час війни, коли частина морського узбережжя замінована, а інша — окупована, сподіватися на великий попит на працівників, наприклад, у прибережних кафе не варто. Проте, до прикладу, в Одесі вже є сезонні вакансії, які можуть зацікавити.

Та не морем єдиним. Сьогодні багато українців обирають відпочинок у безпечних та мальовничих Карпатах. Сезон там лише розпочинається, тому якщо є бажання провести літо з неймовірними пейзажами та користю для гаманця — підпишіться на нові пропозиції у готельно-ресторанному бізнесі там. Також варто звернути увагу на аграрну сферу — там постійно потрібні люди, праця нелегка, але гідно винагороджується. Для педагогів влітку є особливі пропозиції — працівники у таборах.

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Традиційно популярні влітку також професії промоутера, курʼєра, продавця-консультанта.

Як шукати вакансії на літо?

Обирайте для пошуку великі відомі сайти з пошуку роботи. Це зменшує ризик натрапити на нечесного роботодавця або сумнівні пропозиції.

Для ефективного пошуку обирайте фільтри з галузі, бажаної заробітної плати та зайнятості. Також використовуйте ключові слова, наприклад «робота на літо».

Звертайте увагу на сторінки компаній у соцмережах. Часто багато вакансій зʼявляється там. Доєднайте до пошуку нетворкінг — друзі, знайомі та колишні колеги можуть неабияк допомогти у цьому.

Як не потрапити на нечесного роботодавця?

Ви не завжди можете бути впевнені в компанії, яка пропонує вам підробіток. Допомогти послабити хвилювання можуть відгуки про роботодавця. Ви їх можете знайти на спеціалізованих сайтах, а також серед людей, як вже працюють чи колись працювали з цим роботодавцем.

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Проте ні пошук роботи на відомих сайтах, ні портали з відгуками не можуть дати вам 100% гарантії працевлаштування.

Тривожні дзвіночки, на які ви можете натрапити під час пошуку сезонної роботи

Вам пропонують за щось заплатити. Перший тривожний дзвіночок, коли вас запрошують на роботу, до прикладу, офіціантом, проте вимагають самому купити собі форму.

Тут можливі два варіанти: або насправді ніякої роботи немає, з вас просто хочуть стягнути гроші, або ж роботодавець настільки скупий, що з вашої зарплати він буде вираховувати гроші на електроенергію, яку тягне мікрохвильовка, поки ви грієте в ній обід.

Вас не хочуть оформляти офіційно. Економіка у нас досі не стала прозорою, і багато роботодавців платять заробітну плату «поза касою». Якщо ви — студент, або це ще одна додаткова і тимчасова ваша робота, то вам здається, що офіційне працевлаштування не грає ніякої ролі. Але памʼятайте, що саме воно здатне захистити вас від невиплати зарплати, неправомірного ставлення та інших порушень зі сторони роботодавця, хай навіть і тимчасового.

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Вам не можуть пояснити обовʼязки, лише заманюють високою зарплатою. Наприклад, в один із готелів шукають адміністратора, заробітну плату пропонують набагато вище ринкової, але з обовʼязками щось незрозуміле. Вам озвучують стандартні обов’язки: зустріч гостей, видача ключів, оформлення проживання тощо і окремим пунктом прописані «додаткові завдання». На запитання щодо них роботодавець губиться і не може дати жодної конкретики. Можете потрапити в пастку від праці за трьох до чогось незаконного.

Вас просять надати особисті дані, доступи до карток тощо. Якщо у вас на ранньому етапі просять ксерокопію паспорта або ж запитують дані від карткового рахунку — без сумнівів можете зупиняти розмову і рухатися далі в пошуках адекватного роботодавця. Тут точно вас не чекає ані робота, ані прибуток.

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Підходьте до пошуку підробітку з максимальною серйозністю, адже часто незначна робота може принести вам або великі проблеми, або гарний додатковий дохід. Все залежить лише від вас.

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