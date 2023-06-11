Ринок праці у травні: найбільше шукають роботу кандидати віком до 25 років — Finance.ua

Ринок праці у травні: найбільше шукають роботу кандидати віком до 25 років Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Ринок праці у травні: найбільше шукають роботу кандидати віком до 25 років

Ринок праці продовжує набирати обертів та реагувати на зміни, головна з яких — повернення знову до ринку шукача.

Про це повідомляє Work.ua.

У травні на ринок праці вийшло на 4% більше нових кандидатів, які створили чи оновили своє резюме, ніж у квітні.

У розподіленні за статтю: 56% кандидатів складають жінки, 43% — чоловіки.

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Це пов’язано, ймовірно, з тим, що частина кандидатів-чоловіків захищають нашу країну у лавах ЗСУ, хтось працює і не шукає роботу, частина може працювати неофіційно або вступили до вишів тощо.

Нових шукачів найбільше прибуло в регіони на заході України (чого раніше не спостерігалося): Закарпатську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську області.

Переважно нові кандидати прибували за посадами: педагог-організатор, перекладач, промоутер, офіціант, менеджер з розвитку, full stack програміст, аніматор, модель, візажист.

Примітно, що найбільше нових шукачів прибуло в категорії «Освіта, наука» — 12 563.

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Також на ринок праці у травні вийшло на 67% більше, ніж у квітні, кандидатів віком від 16−17 років. Спостерігається й зростання частки молодих фахівців 18−24 роки.

Загалом категорія кандидатів віком до 25 років становить 49% від усіх нових шукачів — випускники шкіл та ВНЗ, які активно шукають роботу чи підробіток на літо. Для роботодавців це хороший шанс знайти молодих спеціалістів і зростити кадри під потреби компанії. Є незначне зменшення фахівців 35−44 років.

Інфографіка: Work.ua

Прогнози

«Забігаючи наперед, можемо зробити обережний прогноз щодо розвитку ринку праці в найближчому майбутньому. Кількість пропозицій роботи, цілком ймовірно, зростатиме, а конкуренція знижуватиметься. Тож роботодавці переглядатимуть стратегії пошуку персоналу, звертатимуть увагу на інші категорії кандидатів, розроблятимуть програми працевлаштування ветеранів. На часі стане питання розвитку бренду роботодавця. Вірогідно, що на ринку продовжиться й перегляд оплати праці», — зазначають аналітики Work.ua.

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