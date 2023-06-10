10 ідеальних країн для роботи та відпочинку — Finance.ua
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10 ідеальних країн для роботи та відпочинку

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У світі подорожей дедалі популярніший тренд — воркейшн. Це поняття поєднує у собі два англійські слова: work («робота») та vacation («відпустка»). Тобто це формат, який поєднує в собі роботу та відпочинок у незвичній для людини локації - в іншому місті чи країні.

Названо найкращі міста для «воркейшн»

Місця вивчали за цілим набором критеріїв, враховували швидкість інтернету, ціни на каву, вартість житла, кількість туристичних пам’яток тощо. До дослідження потрапили 60 міст.
10 ідеальних країн для роботи та відпочинку
Трохи нижче у рейтингу йде Краків. Польські Лодзь та Варшава також потрапили у добірку.
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