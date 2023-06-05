Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ — Finance.ua
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Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ

Особисті фінанси
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Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ
Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ
Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників.
Про це повідомляє Національний банк.
Опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів.
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Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників.
«Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни. Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес», — сказано в Нацбанку.
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Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці.
Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ.
НБУ прогнозує поступове скорочення рівня безробіття, починаючи вже з цього року.
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Також у 2023−2025 роках очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть з вирахуванням інфляції.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
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За матеріалами:
Finance.ua
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