Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ

Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників.

Про це повідомляє Національний банк.

Опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів.

Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників.

«Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни. Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес», — сказано в Нацбанку.

Читайте також Чи задоволені українці своїми зарплатами - результати опитування

Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці.

Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ.

НБУ прогнозує поступове скорочення рівня безробіття, починаючи вже з цього року.

Також у 2023−2025 роках очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть з вирахуванням інфляції.

Інфографіка: НБУ

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.