Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде з робочими місцями та зарплатами - прогноз НБУ
Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників.
Про це повідомляє Національний банк.
Опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів.
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Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників.
«Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни. Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес», — сказано в Нацбанку.
Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці.
Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ.
Також у 2023−2025 роках очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть з вирахуванням інфляції.
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