Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс — Finance.ua

Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс
Майже дві третини (71,03%) фрилансерів готові порадити такий вид заробітку своїм близьким та знайомим, 6,16% - вже всіх перевели на цей вид зайнятості. Водночас майже 23% фрилансерів не будуть радити вільний заробіток.
Про це свідчить опитування Freelancehunt.
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Серед переваг фрилансу під час війни користувачі відзначають не лише можливість заробітку, але й наявність часу для навчання, подорожей тощо.
Понад половина (63,77%) опитаних зазначили, що з переходом на фриланс стали набагато ефективніше розпоряджатися своїм часом. Саме вільний графік та заробіток є одними з головних факторів, чому громадяни працюють фрилансерами.
Вони переходять на фриланс з таких причин:
- бажання збільшити свій заробіток — 27,38%;
- можливість мати більш гнучкий розклад та більше контролю над своїм часом — 23,97%;
- більше свободи у виборі проектів — 21,34%;
- можливість працювати з клієнтами з усього світу — 14,15%;
- більше вільного часу — 13,16%.
На думку фрилансерів, ринок в Україні зростатиме внаслідок розвитку цифрових технологій та появи нових спеціалізацій, але це призведе й до посилення конкуренції.
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