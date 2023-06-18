Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс — Finance.ua

Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс Сьогодні 07:17 — Особисті фінанси

Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс

Майже дві третини (71,03%) фрилансерів готові порадити такий вид заробітку своїм близьким та знайомим, 6,16% - вже всіх перевели на цей вид зайнятості. Водночас майже 23% фрилансерів не будуть радити вільний заробіток.

Про це свідчить опитування Freelancehunt

Серед переваг фрилансу під час війни користувачі відзначають не лише можливість заробітку, але й наявність часу для навчання, подорожей тощо.

Інфографіка: Freelancehunt

Понад половина (63,77%) опитаних зазначили, що з переходом на фриланс стали набагато ефективніше розпоряджатися своїм часом. Саме вільний графік та заробіток є одними з головних факторів, чому громадяни працюють фрилансерами.

Вони переходять на фриланс з таких причин:

бажання збільшити свій заробіток — 27,38%;

можливість мати більш гнучкий розклад та більше контролю над своїм часом — 23,97%;

більше свободи у виборі проектів — 21,34%;

можливість працювати з клієнтами з усього світу — 14,15%;

більше вільного часу — 13,16%.

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На думку фрилансерів, ринок в Україні зростатиме внаслідок розвитку цифрових технологій та появи нових спеціалізацій, але це призведе й до посилення конкуренції.

Інфографіка: Freelancehunt

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