На яких спеціалістів зростає попит на фрилансі під час війни (інфографіка) — Finance.ua

На яких спеціалістів зростає попит на фрилансі під час війни (інфографіка) Сьогодні 10:08 — Особисті фінанси

На яких спеціалістів зростає попит на фрилансі під час війни (інфографіка)

Ринок фрилансу продовжує зростати та розвиватися завдяки попиту з боку підприємців, які все частіше звертаються до фрилансерів для виконання своїх завдань. Freelancehunt поділився з Finance.ua аналітикою за спеціалізаціями, попит на які виріс серед замовників у період з вересня 2022 до лютого 2023, порівнюючи з таким самим проміжком часу до війни.

Топ-5 напрямків, на які варто звернути увагу фрилансерам

Зараз найбільший попит мають такі напрямки: програмування, дизайн та креативи, робота з текстами та переклад, архітектура, просування.

Програмування

Підприємці завжди готові інвестувати у програмування для розробки нових продуктів, а також підтримки, доробки наявних. За цим напрямком зростає попит на такі спеціалізації:

Node.js — маємо найбільший приріст за бюджетами виконаних проєктів у 337,14%. Стрімке зростання насамперед викликано попитом на цих спеціалістів серед замовників зі світу.

Зростає попит на розробників мобільних додатків: IOS — 268,3%, Android — 123,71%. Розробники застосунків під техніку Apple більш популярні, водночас у користувачів iOS у середньому рівень доходу вищий, ніж у користувачів Android, а отже вище ймовірність використання додатків, де є платна підписка.

Swift — зростання становить 231,53%. Набирає попит пропорційно зростанню бюджетів на проєктах з розробки додатків для iOS.

Машинне навчання — зростання бюджетів становить 154,71%. Зазначимо, що у цій спеціалізації з’являється все більше запитів зі створення чат-ботів на основі ChatGPT.

Java та JavaScript — приріст бюджету становить 144,8% та 125,41% відповідно. Це одні із найпопулярніших мов програмування серед українських розробників.

Збільшилися бюджети у Python (87,08%), вебпрограмуванні (63,81%), PHP (47,44%), розробці ботів (42,32).

Дизайн та креативи

На дизайнерів загалом збільшився попит, адже з початком війни у багатьох підприємців виникло нове завдання — перепакувати чи з нуля розробити продукт, який відповідатиме тренду українізації або для виходу на нові ринки.

Оскільки останнім часом з’явилося багато аналітичних матеріалів та інформації, яку краще подавати містко й візуалізувати, замовники стали частіше замовляти інфографіку. Тому тут загальний бюджет збільшився на 187,26%.

Логічне зростання бюджетів є й у спеціалізаціях «Фірмовий стиль» (179,41%), «Оформлення сторінок у соцмережах» (173,24%), «Логотипи» (85,41%),"Дизайн упакування" (50,88%). Адже багато підприємців або адаптують, або створюють нові продукти, послуги.

Бачимо, що український замовник став більше грошей вкладати у відеорекламу, тут приріст становить 173,34%. А також у зовнішню рекламу — 159,02%, банери — 111,24%, анімацію — 98,25%.

Звісно, оскільки зростає попит на мобільні додатки, пропорційно зростають бюджети не тільки на розробку, а й на дизайн додатків (67,47%) та інтерфейсів (63,54%). 3D-технології потихеньку заповнюють і світ digital. Замовники замовляють тут створення 3D-моделей одягу, архітектурних об’єктів та багато іншого, тому зростають і бюджети — 76,81%.

Робота з текстами та переклад

Закон про зміни щодо використання бізнесом української мови та загалом тренд на українізацію збільшили попит на переклади та копірайтинг, рерайтинг текстів.

Також підприємці почали виходити на світові ринки і для цього роблять версії сайтів та соцмереж мовою країни, в якій просуваються. Усе це стало причиною зростання бюджетів за цим напрямком. Точніші цифри за кожною спеціалізацією наведено на інфографіці:

Архітектура та просування

Ефективне просування в соцмережах та пошукових системах — одна з умов гарного розвитку онлайн-бізнесу. Саме тому замовники тільки збільшують бюджети за цим напрямком. Бачимо такі зростання:

купівля посилань — 126,69%,

SEO-аудит сайтів — 125,97%,

e-mail маркетинг — 75,5%,

просування у соцмережах — 35,05%,

контекстна реклама — 33,92%.

Хоч війна продовжується, є підприємці, які готові будувати та відновлювати бізнес, житло, комерційні проєкти. Тож спостерігаємо збільшення загальних бюджетів у проєктуванні (151,95%), ландшафтному дизайні (113,25%), архітектурних проєктах (102,27%).

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