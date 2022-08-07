Количество наймов в украинском IT выросло на 20% — Finance.ua
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Количество наймов в украинском IT выросло на 20%

Личные финансы
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Количество наймов в украинском IT выросло на 20%
Количество наймов в украинском IT выросло на 20%
Команда сервиса по анонимному поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. Количество кандидатов в поиске за последнюю неделю выросло на 961 и превысило 57 тысяч человек.
Об этом пишет Highload.
По состоянию на 1 августа 2022 года количество кандидатов, активно ищущих работу, увеличилось еще на 961 человека и составило 57 136. Что касается количества вакансий, то оно уменьшилось на 67. Таким образом, претендентам теперь доступно 13 490 предложений.
Компании опубликовали в июле 18,552 вакансий на Djinni, это самая маленькая цифра за последние полгода.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Из положительных новостей — количество наймов в июле возросло на 20% по сравнению с июнем, до 1,354.
«Да, искать работу стало труднее, но многие компании продолжают нанимать», — говорят в команде Djinni.
Также на Djinni произошел найм на $14 тыс.: канадская компания нашла украинца, физически находящегося в Канаде. Его должность — VP of Engeneering, CTO, Ruby on the project beginning.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на май-июнь за границу выехало 50-57 тыс. ІТ-специалистов, однако все они пока являются налоговыми резидентами Украины. Осталось в Украине около 228 тыс. представителей индустрии;
  • GameDev DOU опубликовал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве. Медианные зарплаты разработчиков в геймдейве несколько ниже зарплат разработчиков в целом: в июне 2022 года это было $3293 (в целом на рынке — $3400);
  • из-за начала полномасштабной войны прекратился рост зарплат в большинстве специализаций. Несмотря на войну, увеличилась зарплата дата-аналитиков (+$200, до $1600) и HR-специалистов (+$150, до $1350). После резкого роста во второй половине 2021 года сильно снизилась медианная зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Как и у Data Scientists, которые росли весь 2021 год (-$530, до $2300).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Highload
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