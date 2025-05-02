Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации

Личные финансы
65
Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации
Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации
В апреле 2025 года компании опубликовали 6308 вакансий на платформе DOU. Это немного меньше, чем в марте, однако уже в третий раз с начала года количество предложений превышает отметку в 6 тысяч. По сравнению с апрелем 2024 года рынок вырос — тогда было на 1200 вакансий меньше.
Об этом свидетельствует аналитика DOU.
График: DOU
График: DOU
Самыми активными в этом месяце были Genesis, N-iX и ​​PIN-UP Global — последняя разместила 72 вакансии и впервые вошла в тройку лидеров. Также среди новых активных работодателей появились GR8 Tech, AgileEngine и OBRIO.
AI/ML-сектор показал рекорд — 124 вакансии за месяц, что стало самым высоким показателем за все время наблюдения. В то же время, miltech-направление вернулось к стабильному уровню — более 400 вакансий.
Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU
Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU
Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU
Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU
Что касается активности кандидатов, то среднее количество откликов на одну вакансию снизилось до 25,6. Наиболее конкурентными остаются категории Front-end (88,7 отклика на вакансию), QA (64) и Java (49). В сфере Project Management ситуация схожая — 48 откликов на одно предложение.
И хотя в 28 категориях количество вакансий несколько сократилось, в 23 — наоборот, выросло.
Напомним, по данным DOU, лучшая ситуация с работой и самые оптимистичные настроения — у специалистов по DevOps/SRE и Data Science/Data/ML/AI Engineering. Настроения айтишников за границей более пессимистичны, чем у тех, кто сейчас в Украине, и они чаще говорят о готовности изменить сферу работы.
52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу. Технические специалисты немного более пессимистичны, чем нетехнические: 53% из них боятся потери работы против 50% нетехнических.
39% айтишников в Украине и 44% украинских айтишников за границей уходили с работы или были уволены за последний год. Эти показатели почти не отличаются от 2023 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems