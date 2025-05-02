Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации — Finance.ua

Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации Сегодня 14:01 — Личные финансы

Количество IT-вакансий в апреле возросло: наиболее конкурентные специализации

В апреле 2025 года компании опубликовали 6308 вакансий на платформе DOU. Это немного меньше, чем в марте, однако уже в третий раз с начала года количество предложений превышает отметку в 6 тысяч. По сравнению с апрелем 2024 года рынок вырос — тогда было на 1200 вакансий меньше.

Об этом свидетельствует аналитика DOU.

График: DOU

Самыми активными в этом месяце были Genesis, N-iX и ​​PIN-UP Global — последняя разместила 72 вакансии и впервые вошла в тройку лидеров. Также среди новых активных работодателей появились GR8 Tech, AgileEngine и OBRIO.

AI/ML-сектор показал рекорд — 124 вакансии за месяц, что стало самым высоким показателем за все время наблюдения. В то же время, miltech-направление вернулось к стабильному уровню — более 400 вакансий.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2025. График: DOU

Что касается активности кандидатов, то среднее количество откликов на одну вакансию снизилось до 25,6. Наиболее конкурентными остаются категории Front-end (88,7 отклика на вакансию), QA (64) и Java (49). В сфере Project Management ситуация схожая — 48 откликов на одно предложение.

И хотя в 28 категориях количество вакансий несколько сократилось, в 23 — наоборот, выросло.

Напомним, по данным DOU, лучшая ситуация с работой и самые оптимистичные настроения — у специалистов по DevOps/SRE и Data Science/Data/ML/AI Engineering. Настроения айтишников за границей более пессимистичны, чем у тех, кто сейчас в Украине, и они чаще говорят о готовности изменить сферу работы.

52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу . Технические специалисты немного более пессимистичны, чем нетехнические: 53% из них боятся потери работы против 50% нетехнических.

39% айтишников в Украине и 44% украинских айтишников за границей уходили с работы или были уволены за последний год. Эти показатели почти не отличаются от 2023 года.

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