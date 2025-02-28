Когда заработает накопительная пенсионная система — Кабмин ответил
Введение накопительной пенсионной системы может начаться со следующего года.
Такую надежду выразила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
По ее словам, Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона. Когда правительство его одобрит, документ будет передан на рассмотрение Верховной Радой.
«Далее, конечно, мы не можем гарантировать сроки прохождения этого законопроекта в парламенте, но мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка. Мы провели интенсивные дискуссии с профсоюзами, организациями работодателей, международными партнерами и экспертами, чтобы понять, будет ли этот законопроект иметь поддержку. Что тот дизайн, который мы разработали, поддерживается, не вызывает замечаний, и мы надеемся, что сможем убедить народных депутатов проголосовать в этом году в обоих чтениях, и уже с 2026 года чтобы этот законопроект вступил в силу», — отметила Марчак.
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При этом замминистра добавила, что даже если соответствующий закон вступит в силу уже с 1 января следующего года, это не означает, что накопительные пенсии заработают сразу, ведь для этого нужно будет подготовить инфраструктуру. То есть выстроить цепочку: куда люди будут накапливать средства, как это будет происходить, как будет регулироваться.
«Ключевой предпосылкой, чтобы заработали накопления, является создание Государственного накопительного фонда. Если мы принимаем законопроект в этом году, мы, наконец как страна сможем начать готовить уже предметно инфраструктуру для запуска накоплений», — уточнила чиновница.
Марчак добавила, что внедрение накопительной системы будет происходить без усиления налогового давления на налогоплательщиков. Кроме того, правительство будет поощрять граждан делать дополнительные взносы в государственные и негосударственные пенсионные фонды.
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