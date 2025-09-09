0 800 307 555
Когда выдается один номерной знак, а когда два — разъяснения сервисных центров МВД

Номерной знак — это официальный идентификатор транспортного средства. Он подтверждает законность эксплуатации, помогает разыскивать угнанные авто и защищает права владельцев. В сервисных центрах МВД посетители иногда спрашивают, почему одни получают два номерных знака, а другие — только один. Это зависит от типа транспортного средства и его конструктивных особенностей.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Когда выдают два номера

Два номерных знака обязательно получают владельцы:
  • легковых автомобилей;
  • грузовых автомобилей любой грузоподъемности;
  • автобусов и маршрутных транспортных средств.
В этих случаях номерные знаки устанавливают и спереди, и сзади.

Когда выдают один номер

Один номерной знак выдают для:
  • мотоциклов, мотороллеров, мопедов и скутеров;
  • трициклов и квадроциклов;
  • прицепов и полуприцепов;
  • других транспортных средств, конструкция которых не предусматривает переднего номера.
В этих случаях знак крепится только сзади.

Правила пользования номерными знаками

  • номерные знаки следует устанавливать только в местах, предусмотренных конструкцией;
  • запрещается использовать сувенирные или неофициальные номера;
  • в случае потери или повреждения знаков владелец может обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации и получить новый комплект;
  • получить номерные знаки можно только при официальной государственной регистрации.
Также доступна услуга заказа индивидуальных номеров или бронирования цифр.
Напомним, в приложение «Дія» добавили новую услугу для водителей — замену техпаспорта онлайн. Как воспользоваться услугой:
  1. В приложении «Дія» перейдите в раздел Сервисы → Водители → Замена техпаспорта или меню документа.
  2. Укажите причину замены.
  3. При необходимости выберите новые номера.
  4. Выберите тип техпаспорта: цифровой или цифровой пластиковый.
  5. Укажите способ доставки: отделение Укрпочты или курьер.
  6. Подтвердите или обновите контактные данные.
  7. Подпишите заявление и оплатите в течение 24 часов.
Ранее в Главном сервисном центре МВД объяснили, как быстро и без лишних хлопот восстановить номерной знак и сколько это стоит. В территориальном подразделении требуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков. Автовладелец должен подготовить следующие документы: паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП); свидетельство регистрации транспортного средства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems