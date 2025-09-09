Когда выдается один номерной знак, а когда два — разъяснения сервисных центров МВД Сегодня 18:30 — Личные финансы

Номерной знак — это официальный идентификатор транспортного средства. Он подтверждает законность эксплуатации, помогает разыскивать угнанные авто и защищает права владельцев. В сервисных центрах МВД посетители иногда спрашивают, почему одни получают два номерных знака, а другие — только один. Это зависит от типа транспортного средства и его конструктивных особенностей.

Главний сервісний центр МВД

Когда выдают два номера

Два номерных знака обязательно получают владельцы:

легковых автомобилей;

грузовых автомобилей любой грузоподъемности;

автобусов и маршрутных транспортных средств.

В этих случаях номерные знаки устанавливают и спереди, и сзади.

Когда выдают один номер

Один номерной знак выдают для:

мотоциклов, мотороллеров, мопедов и скутеров;

трициклов и квадроциклов;

прицепов и полуприцепов;

других транспортных средств, конструкция которых не предусматривает переднего номера.

В этих случаях знак крепится только сзади.

Правила пользования номерными знаками

номерные знаки следует устанавливать только в местах, предусмотренных конструкцией;

запрещается использовать сувенирные или неофициальные номера;

в случае потери или повреждения знаков владелец может обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации и получить новый комплект;

получить номерные знаки можно только при официальной государственной регистрации.

Также доступна услуга заказа индивидуальных номеров или бронирования цифр.

