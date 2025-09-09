Когда выдается один номерной знак, а когда два — разъяснения сервисных центров МВД
Номерной знак — это официальный идентификатор транспортного средства. Он подтверждает законность эксплуатации, помогает разыскивать угнанные авто и защищает права владельцев. В сервисных центрах МВД посетители иногда спрашивают, почему одни получают два номерных знака, а другие — только один. Это зависит от типа транспортного средства и его конструктивных особенностей.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Когда выдают два номера
Два номерных знака обязательно получают владельцы:
- легковых автомобилей;
- грузовых автомобилей любой грузоподъемности;
- автобусов и маршрутных транспортных средств.
В этих случаях номерные знаки устанавливают и спереди, и сзади.
Когда выдают один номер
Один номерной знак выдают для:
- мотоциклов, мотороллеров, мопедов и скутеров;
- трициклов и квадроциклов;
- прицепов и полуприцепов;
- других транспортных средств, конструкция которых не предусматривает переднего номера.
В этих случаях знак крепится только сзади.
Правила пользования номерными знаками
- номерные знаки следует устанавливать только в местах, предусмотренных конструкцией;
- запрещается использовать сувенирные или неофициальные номера;
- в случае потери или повреждения знаков владелец может обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации и получить новый комплект;
- получить номерные знаки можно только при официальной государственной регистрации.
Также доступна услуга заказа индивидуальных номеров или бронирования цифр.
Напомним, в приложение «Дія» добавили новую услугу для водителей — замену техпаспорта онлайн. Как воспользоваться услугой:
- В приложении «Дія» перейдите в раздел Сервисы → Водители → Замена техпаспорта или меню документа.
- Укажите причину замены.
- При необходимости выберите новые номера.
- Выберите тип техпаспорта: цифровой или цифровой пластиковый.
- Укажите способ доставки: отделение Укрпочты или курьер.
- Подтвердите или обновите контактные данные.
- Подпишите заявление и оплатите в течение 24 часов.
Ранее в Главном сервисном центре МВД объяснили, как быстро и без лишних хлопот восстановить номерной знак и сколько это стоит. В территориальном подразделении требуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков. Автовладелец должен подготовить следующие документы: паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП); свидетельство регистрации транспортного средства.
