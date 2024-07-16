Когда улучшится ситуация с отключениями света: прогноз «Укрэнерго» — Finance.ua

Когда улучшится ситуация с отключениями света: прогноз «Укрэнерго» Сегодня 10:00 — Энергетика

Когда улучшится ситуация с отключениями света: прогноз «Укрэнерго»

В августе отключений электроэнергии станет меньше, или они будут короче по времени.

Об этом заявила спикер «Укрэнерго» Мария Цатурян в комментарии для Obozrevatel

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«В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов», — сообщила Цатурян.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять следующие факторы:

интенсивность обстрелов и успешность противодействия российским атакам со стороны Сил обороны;

количество оборудования, которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

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«Это тяжелые габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы врага нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким», — добавила пресс-служба «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что улучшение ситуации в украинской энергосистеме можно ожидать с 20-х чисел июля.

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15 июля Александр Харченко сообщил, что в сентябре-октябре, возможно, электроэнергии будет больше. А при улучшении погоды можно ожидать 8−10 часов обеспеченных поставок в Киеве.

УНІАН По материалам:

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