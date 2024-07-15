Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги — Finance.ua

Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги Сегодня 06:11 — Энергетика

Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги, www.ecoticias.com

Ученые из Университета науки и технологий Цзянсу (КНР) создали уникальные солнечные панели, которые тоньше обычного листа бумаги формата А4.

Новые фотоэлементы могут революционизировать рынок солнечной энергетики благодаря своей гибкости и универсальности.

Солнечные панели, сделанные из кристаллического кремния, имеют толщину всего 50 микрометров, что делает их очень тонкими и легкими. Такие панели можно свернуть в рулон, что значительно упрощает их транспортировку и установку. Однако, из-за их тонкости, их нельзя сложить пополам.

При производстве этих панелей используется меньше материала, что снижает их вес и стоимость. Однако изначально у них была проблема с эффективностью преобразования энергии, которая снижалась из-за их тонкости. Ученые смогли повысить эффективность до 26% благодаря оптимизации процесса миграции и разделения зарядов в тонких ячейках.

Гибкие солнечные батареи могут использоваться в различных устройствах, таких как дроны, электроника и спутники. Они устойчивы к перепадам температур и влажности, что делает их идеальными для многих применений.

noworries По материалам:

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