Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги — Finance.ua

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Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги

Энергетика
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Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги
Ученые представили инновационные солнечные панели тоньше листа бумаги, www.ecoticias.com
Ученые из Университета науки и технологий Цзянсу (КНР) создали уникальные солнечные панели, которые тоньше обычного листа бумаги формата А4.
Новые фотоэлементы могут революционизировать рынок солнечной энергетики благодаря своей гибкости и универсальности.
Солнечные панели, сделанные из кристаллического кремния, имеют толщину всего 50 микрометров, что делает их очень тонкими и легкими. Такие панели можно свернуть в рулон, что значительно упрощает их транспортировку и установку. Однако, из-за их тонкости, их нельзя сложить пополам.

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При производстве этих панелей используется меньше материала, что снижает их вес и стоимость. Однако изначально у них была проблема с эффективностью преобразования энергии, которая снижалась из-за их тонкости. Ученые смогли повысить эффективность до 26% благодаря оптимизации процесса миграции и разделения зарядов в тонких ячейках.
Гибкие солнечные батареи могут использоваться в различных устройствах, таких как дроны, электроника и спутники. Они устойчивы к перепадам температур и влажности, что делает их идеальными для многих применений.
По материалам:
noworries
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