4 часа света в сутки: в КГГА озвучили худший из сценариев обесточивания — Finance.ua

4 часа света в сутки: в КГГА озвучили худший из сценариев обесточивания Сегодня 16:16 — Энергетика

4 часа света в сутки: в КГГА озвучили худший из сценариев обесточивания

КГГА рассматривает несколько сценариев обесточений в Киеве в ближайшее время. Есть менее тревожный для киевлян, когда свет будут подавать в общей сложности 8 часов в день, разделив на дневной и ночной рацион. А есть критический — тогда свет будет всего 4 часа в сутки.

Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он утверждает, что таковы прогнозы от специалистов ДТЭК и требования НЭК Укрэнерго.

«Прогнозы, к сожалению, пока стабильные — это, учитывая объемы энергопотребления, отключение двух-трех очередей, и фактически в лучшем сценарии это будет свет 4 часа днем ​​и столько же ночью. Худший сценарий, о котором нас предупреждает ДТЭК, — это возможность того, что свет будет в общей сложности 4 часа в сутки», — отметил Владимир Бондаренко в эфире Новости LIVE.

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В то же время, по словам секретаря горсовета, есть хорошие новости. В ближайшее время, утверждает чиновник, из ремонта выйдут несколько энергоблоков украинских АЭС. Об этом, напоминает он, сообщили в правительстве, и как только это произойдет, киевляне почувствуют изменения в графиках обесточиваний.

Справка Finance.ua:

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что зимой при температуре воздуха 0 °C свет могут не выключать по 8−10 часов. Если температура будет опускаться ниже нуля, то дефицит будет больше.

В межсезонье — в сентябре и начале октября — ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится.



Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, какие регионы будут больше всего страдать от отключений света. «Отключения и ограничения будут касаться проблемных регионов — центральный Киевский регион, Харьков, Одесса, периодически Днепр и Днепропетровская область, Львовский регион. Это те, кто будет страдать больше других. Во всех остальных, если отключения будут, то они будут 2−3 часа максимум в сутки», — сказал он.



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