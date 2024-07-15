«Укрэнерго» назвало время самых больших отключений — Finance.ua

«Укрэнерго» назвало время самых больших отключений Сегодня 13:23 — Энергетика

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

Об этом сообщает « Укрэнерго ».

По данным пресс-службы, сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

«Для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 — четыре очереди», — говорится в сообщении.

Применение четырех очередей означает большее время отключения света.

«Укрэнерго» приводит данные о температуре в Украине.

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