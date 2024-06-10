Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики — Finance.ua

Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики

Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников.

Замминистра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона рассказал, кто может воспользоваться таким правом и когда в бронировании могут отказать.

По словам замминистра, сначала предприятия, учреждения или организации обращаются к власти, чтобы их признали критически важными. Следует соответствовать трем из семи определенных критериев, чтобы получить такой статус.

«Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свои внутренние критерии для определения предприятия, учреждения, организации критически важным. После того, как предприятие соответствующие службы проработают, есть приказ о признании его критически важным. Далее предприятие подает список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, в котором предприятие признали критически важным», — подчеркнул Фоменко.

Этот орган власти направляет списки в Минобороны или другие структуры, где военнослужащий состоит на учете. В дальнейшем сотрудников проверяют на наличие в реестре «Оберег» на соответствие военно-учетных данных и после этого согласованный пакет документов направляется Министерству экономики для проверки правовых оснований предоставления отсрочки и выдачи соответствующего приказа.

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Чиновник отметил, что Минэкономики проверяет наличие правовых оснований, так как законодательство и нормативные акты четко определяют перечень документов. Если каких-то документов не хватает, предприятие просят их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны.

В случае, если Минэкономики уверено, что пакет документов неполный или фальсификация, ведомство имеет основания отказать в бронировании, аннулируя предыдущие решения, или отправить запрос на доработку.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров обновил подходы к бронированию работников. Так, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики могут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили сроки бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями;

вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщил, что бронирование будет в приложении «Дія».

УНІАН По материалам:

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