Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики

Казна и Политика
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Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики
Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: ответ Минэкономики
Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников.
Замминистра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона рассказал, кто может воспользоваться таким правом и когда в бронировании могут отказать.
По словам замминистра, сначала предприятия, учреждения или организации обращаются к власти, чтобы их признали критически важными. Следует соответствовать трем из семи определенных критериев, чтобы получить такой статус.
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«Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свои внутренние критерии для определения предприятия, учреждения, организации критически важным. После того, как предприятие соответствующие службы проработают, есть приказ о признании его критически важным. Далее предприятие подает список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, в котором предприятие признали критически важным», — подчеркнул Фоменко.
Этот орган власти направляет списки в Минобороны или другие структуры, где военнослужащий состоит на учете. В дальнейшем сотрудников проверяют на наличие в реестре «Оберег» на соответствие военно-учетных данных и после этого согласованный пакет документов направляется Министерству экономики для проверки правовых оснований предоставления отсрочки и выдачи соответствующего приказа.
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Чиновник отметил, что Минэкономики проверяет наличие правовых оснований, так как законодательство и нормативные акты четко определяют перечень документов. Если каких-то документов не хватает, предприятие просят их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны.
В случае, если Минэкономики уверено, что пакет документов неполный или фальсификация, ведомство имеет основания отказать в бронировании, аннулируя предыдущие решения, или отправить запрос на доработку.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров обновил подходы к бронированию работников. Так, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики могут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили сроки бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями;
  • вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщил, что бронирование будет в приложении «Дія».
По материалам:
УНІАН
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