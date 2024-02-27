Когда откроется «Борисполь»? Данилов дал оценку заявлениям чиновников — Finance.ua

Когда откроется «Борисполь»? Данилов дал оценку заявлениям чиновников Сегодня 21:37 — Казна и Политика

Когда откроется «Борисполь»? Данилов дал оценку заявлениям чиновников

Ожидать открытия аэропортов в ближайшее время не стоит, ведь для этого требуются гарантии безопасности.

Об этом в комментарии сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, Данилов подчеркнул, что воздушное пространство будет закрыто до того момента, пока не будет соответствующих гарантий безопасности. В частности, над ними работают зарубежные партнеры.

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«Никто (воздушное. — Ред.) пространство не откроет, если не будет гарантий безопасности — это естественная вещь. На сегодняшний день работают в том числе зарубежные наши друзья по этому поводу. Как только будут готовы соответствующие процедуры, мы сразу с вами можем к этому возвращаться», — сказал Данилов.

Также Данилов заявил, что также должен быть решен вопрос о страховании полетов.

«Если вопрос безопасности не будет закрыт, если не будет закрыт вопрос страхования, если мы не будем понимать, как это все будет происходить, то крайне сложно все это будет решать», — рассказал он.

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Напомним, на Форуме «Украина. Год 2024» Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры заявил , что Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности по открытию авиационного пространства. Это сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, заметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над открытием аэропортов для гражданских самолетов, в частности аэропорта «Борисполь». Более того, в декабре из аэропорта «Борисполь» вылетел первый гражданский самолет со времени полномасштабного вторжения.

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УНН По материалам:

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