Где и на чем летают украинские авиакомпании, пока небо Украины закрыто — Finance.ua

Где и на чем летают украинские авиакомпании, пока небо Украины закрыто Сегодня 17:05 — Фондовый рынок

Где и на чем летают украинские авиакомпании, пока небо Украины закрыто

Воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации из-за войны. Но три украинских авиакомпании продолжают летать за границей.

В сентябре 2023 года за границей выполняют полеты три крупных украинских авиакомпании: SkyUp, «Роза Ветров» и Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine.

Авиакомпания SkyUp эксплуатирует девять авиалайнеров — два Boeing 737−700 и семь Boeing 737−800. Еще два Boeing 737−800 официально числятся во флоте: весной один из них сгорел в аэропорту Хартума во время беспорядков в Судане, о состоянии другого неизвестно.

Перевозчик сотрудничает с разными авиакомпаниями и выполняет рейсы под своими позывными. В сентябре 2023 г. авиакомпания выполняла чартерные рейсы турецкой авиакомпании Tailwind Airlines, Corendon Dutch Airlines (Нидерланды), HiSky (Молдова), FlyEgypt, перевозя туристов из городов Европы на курорты Турции, Египта и Европы.

Также SkyUp выполнял регулярные рейсы по заказу Tunisair (национальный перевозчик Туниса) и возил пассажиров регулярных рейсов молдавской авиакомпании Flyone из Кишинева.

По своим позывным SkyUp выполнял полеты между Тель-Авивом и Кишиневом. По этому маршруту паломники-хасиды летают для посещения Умани.

Авиакомпания «Роза Ветров» возобновила полеты в 2023 году на авиалайнерах из флота МАУ. По данным государственного реестра воздушных судов Украины, во флот «Розы Ветров» перешли три самолета: Embraer 190, Boeing 737−800, Boeing 737−900ER. Авиакомпания МАУ не выполняет полеты с сентября 2022 года из-за конфликта акционеров.

Skyline Express Airlines

Skyline Express летает на двух самолетах Boeing 757−300, которые авиакомпания получила в 2023 году — уже после широкомасштабного вторжения россии в Украину. Эти воздушные суда зарегистрированы в Украине под номерами UR-SLB и UR-SLE и принадлежат турецкой кампании.

На Boeing 757−300 Skyline Express летает из аэропортов Польши на морские курорты — в Египет, Турцию, Грецию и Болгарию.

Примечательно, что Boeing 757−300 с украинской регистрацией являются самыми большими узкофюзеляжными самолетами, которые сейчас летают из Польши. Они могут брать на борт до 275 туристов. Такая емкость делает их идеальными для перевозок туристов по популярным маршрутам.

«Роза Ветров» (Windrose)

«Роза Ветров» возобновила активную деятельность в 2023 году, однако не на своих самолетах, а на авиалайнерах из флота МАУ.

По данным государственного реестра воздушных судов Украины, из парка МАУ во флот «Розы Ветров» перешли три самолета разных типов: один Embraer 190 с номером UR-EMA, Boeing 737−800 UR-PSF, Boeing 737−900ER UR-PSI.

Публично ни один из двух авиаперевозчиков никак не комментировал такую ​​перерегистрацию. Более того, сама МАУ с осени 2022 года прекратила полеты из-за конфликта акционеров — Арона Майберга и Игоря Коломойского.

Вероятно, перевод самолетов связан с тем, что Игорь Коломойский имеет большее влияние на «Розу Ветров», и это позволило задействовать простаивающие самолеты, которые также могут иметь отношение к сфере влияния этого бизнесмена.

Embraer 190 UR-EMA летает под позывными государственной авиакомпании Черногории Air Montenegro из Тивата в города Европы. При этом рейсы обслуживают украинские пилоты и бортпроводники.

SkyUp

SkyUp сейчас крупнейшая украинская авиакомпания по размеру летающего флота и эксплуатирует сразу девять воздушных судов.

Авиаперевозчик летает на двух самолетах Boeing 737−700 с регистрациями UR-SQD, UR-SQE и семи Boeing 737−800 с регистрациями UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQG, UR-SQO, UR.

SkyUp максимально диверсифицировал свою деятельность, сотрудничая с разными авиакомпаниями, а также выполняя рейсы под своими позывными.

В сентябре 2023 года SkyUp выполнял чартерные рейсы турецкой авиакомпании Tailwind Airlines, нидерландской Corendon Dutch Airlines, молдавской HiSky, египетской FlyEgypt, перевозя туристов из городов Европы на курорты Европы, Турции и Египта.

Также SkyUp осуществлял регулярные рейсы по заказу национального авиаперевозчика Туниса Tunisair и возил пассажиров регулярных рейсов молдавской авиакомпании Flyone из Кишинева.

Под собственными позывными SkyUp летал между Тель-Авивом и Кишиневом. Этим маршрутом пользуются паломники-хасиды для посещения Умани.

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