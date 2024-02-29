Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за рубежом — Finance.ua

Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за рубежом Сегодня 16:03 — Личные финансы

Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за рубежом

Украинцам, желающим поехать в Украину на автомобиле, приобретенном за границей, нужно стать на консульский учет. Иначе на таможне придется платить пошлины и другие налоги.

Об этом пишет ProUkraine.

Временный или постоянный консульский учет — это регистрация информации о месте пребывания за пределами страны граждан Украины, временно или постоянно находящихся за рубежом.

Консульский учет можно оформить в иностранных дипломатических учреждениях Украины.

Временный или постоянный консульский учет является добровольным. Но регистрация информации о месте пребывания граждан Украины, временного или постоянно за рубежом, необходима для их учета. О пребывании на консульском учете зарубежные дипломатические учреждения выдают справки.

Авторы статьи отмечают, что если вы планируете ехать в Украину на авто, приобретенное в Чехии, необходимо обязательно встать на временный или постоянный консульский учет. Если этого не сделать, то на таможне необходимо будет уплатить ввозную пошлину и другие налоги в размере суммы растаможки транспортного средства. Это будет считаться залогом, который потом возвращается, если человек возвращается обратно за рубеж. Среди прочего, за рулем должен находиться именно владелец авто.

Временный консульский учет

Как сообщает Посольство Украины в Чешской Республике на временный консульский учет, могут стать граждане Украины, имеющие чешские визы и разрешения на проживание (trvalý/dlhodobý pobyt/vízum dočasnой ochrany/vízum strpenia).

Читайте также Сколько владельцев электрокаров параллельно пользуются обычными автомобилями

Документы для временного учета:

заявление;

фото размером 10×15 см (изображение лица — 70% общей площади фото, белый фон);

загранпаспорт и копия его первой страницы;

копия документа, с информацией о месте рождения человека (первая страница внутреннего паспорта, или свидетельство о рождении, или выписка из Госреестра);

копия страницы внутреннего паспорта с пропиской, или справки о прописке;

копия чешской визы/разрешения на проживание в Чехии (trvalý/dlhodobý pobyt/vízum dočasnой ochrany/vízum strpenia), или копия документа, выданного органами Чехии о месте жительства человека;

гражданам, имеющим вид на жительство нового образца или визу временной защиты (без указания чешского адреса), следует также подавать копию документа, выданного органами Чехии, где указан адрес проживания в Чехии (штамп в паспорте, подтверждение о месте регистрации в Чехии) pobyte на území ČR);

призывники, военнообязанные и резервисты должны добавить военно-учетные документы;

квитанция об уплате консульского сбора: 958 крон — срочно (в день обращения), 479 крон — не срочно (до 10 дней). Оплатить можно банковской картой непосредственно в консульстве или наличными на почте по предварительно полученной квитанции.

Преимущества пребывания на временном консульском учете

Граждане Украины, состоящие на временном консульском учете, могут временно ввезти в Украину авто без уплаты ввозной пошлины и других налогов, предусмотренных законодательством при ввозе автомобилей.

Читайте также 5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев

Условия ввоза:

одно собственное транспортное средство (легковой автомобиль или другое моторное транспортное средство, предназначенное для перевозки людей) и прицеп к нему;

на срок, не превышающий 60 дней в течение одного календарного года;

при предоставлении обязательства об обратном вывозе транспортного средства;

при наличии документов, которые подтверждают регистрацию транспортного средства на территории иностранного государства, право собственности на него и разрешают его эксплуатацию;

при наличии страхового договора с гражданской ответственностью перед третьим лицом, распространяющимся по территории Украины.

Читайте также Рынок авто с пробегом: какие машины выбирали украинцы в 2023 году

Ввезенное в таких условиях транспортное средство:

не может использоваться для целей предпринимательской (хозяйственной) деятельности в Украине;

не может предоставляться в аренду или передаваться по доверенности в пользование другим лицам;

не может быть раскомплектован на запасные части;

не может быть передан во владение или пользование другим лицам.

На постоянный консульский учет могут встать только граждане Украины, имеющие разрешение на постоянное проживание в Чехии.

ProUkraїnu По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.