«Когда-нибудь рынок восстановится»: застройщики вкладывают деньги в строительство, даже если у них нет клиентов — Finance.ua

«Когда-нибудь рынок восстановится»: застройщики вкладывают деньги в строительство, даже если у них нет клиентов Сегодня 21:37 — Недвижимость

«Когда-нибудь рынок восстановится»: застройщики вкладывают деньги в строительство, даже если у них нет клиентов

Несмотря на то, что спрос на жилье значительно снизился, особенно на первичном рынке, застройщики пытаются завершить или хотя бы довести до определенной стадии проекты, начатые до полномасштабного вторжения.

Об этом в комментарии рассказал директор «Института города» Александр Сергиенко.

По словам Сергиенко, если сравнивать первичный и вторичный рынок жилья, то на последнем наблюдается большая активность.

«Последняя цифра — у нас где-то 20% от того, что было до войны, а может, и меньше. Больше всего пострадал первичный рынок — строительства прекратились, а вот вторичный немного лучше работает», — отметил Сергиенко, говоря о проседании рынка.

В то же время, застройщики понимают, что когда-нибудь рынок восстановится.

«Но застройщики сейчас пытаются вложить деньги в строительство, даже если там у них нет клиентов/акционеров, они пытаются довести до какой-то стадии завершения то, что они начали до войны», — объяснил Сергиенко.

Относительно того, какие квартиры были наиболее востребованы у покупателей, эксперт отметил, что если раньше наибольшим спросом пользовались 1-комнатные квартиры, то сейчас стали востребованными и 2-комнатные, ведь люди «убегают от войны семьями».

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. При этом дешевле всего жилье обойдется в Кривом Роге, а дороже всего — в Киеве — 3,2 млн;

по данным Dom.Ria, украинцы продолжают интересоваться жильем на более низких этажах на вторичном рынке жилья.

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УНН По материалам:

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