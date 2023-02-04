Февраль — последний месяц стабильных цен на недвижимость, — эксперт
Недвижимость стала той отраслью, которая пострадала от войны одной из первых. Ведь новые проекты строительства остановились, а цены на жилье в начале полномасштабного вторжения были нестабильны.
Когда ждать перемен на рынке недвижимости
Несмотря на то, что рынок в феврале будет достаточно активным, изменений в ценовой политике ожидать не стоит. Что не скажешь о марте и апреле.
Как рассказал Юрий Пита, Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины: "Возможные изменения будут начаты в конце марта — начале апреля. В определенных сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно возрасти. Первичный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на этом рынке больше и покупатель будет находиться в большем ожидании.
Что будет со строительством новостроек
Эксперт также объяснил, чего ожидать от новых проектов строительства многоэтажек. Этот рынок более чувствителен к событиям на фронте, поэтому таких проектов будет немного.
Тенденции сохранятся, проекты на финальных стадиях будут постепенно завершаться, а проекты на начальных стадиях будут ждать своих покупателей. И после этого начнется возобновление строительства, — объясняет Юрий Пита.
Кроме того, многое будет зависеть от программ компенсации владельцам за поврежденное (разрушенное) жилье. Если программы заработают, значит, соответственно, будет финансирование.
Приоритеты украинцев в выборе квартир
Еще в декабре в результате продолжительных массовых атак россии по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты в выборе квартир.
- Ищут квартиры на низких этажах, ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения.
- В приоритете — квартиры с газоснабжением.
- А вот квартиры без газа и на высоких этажах сейчас не столь популярны.
- Обращают внимание на расположение объекта. К примеру, расположено ли жилье возле критической инфраструктуры.
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