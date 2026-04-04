0 800 307 555
Škoda готовит крупнейший электрокроссовер в своей истории под названием Peaq (фото)

Технологии&Авто
Škoda Peaq в камуфляже
Škoda Peaq в камуфляже, Фото: Škoda
Компания Škoda официально представила первые детали нового электрического флагмана Peaq, который станет крупнейшей моделью бренда и получит запас хода более 600 км.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новый флагман с акцентом на семью

Škoda явно нацеливается на семейную аудиторию. Peaq — это большой электрический SUV длиной почти 4,9 метра с возможностью выбора между пятиместной и семиместной конфигурацией. При этом пространство — один из главных козырей модели.
В пятиместном варианте багажник достигает 1010 литров — это рекорд для бренда. А дополнительный передний багажник только усиливает практичность.
Генеральный директор Škoda Клаус Зеллмер прямо говорит о позиционировании новинки:
«Škoda Peaq предназначена для реальной жизни — для семей, которым нужно пространство, и для водителей, желающих уверенности в дальних путешествиях».
Фактически это ответ бренда на растущий спрос на большие электрические кроссоверы, который уже сформировался в Европе.
Фото: Škoda

Дизайн Modern Solid и новый имидж бренда

Peaq станет носителем нового дизайнерского стиля Škoda — Modern Solid. Это означает простые, четкие формы, минимализм и функциональность без излишнего декора.
Главная фишка — передняя панель Tech-Deck Face с подсветкой и матричные фары с 18 сегментами. Выглядит современно и технологично, но без агрессии.
«Каждое дизайнерское решение принималось с учетом практичности и повседневного использования», — объясняет руководитель дизайна бренда Оливер Стефани.
Это обычный подход Škoda: не шоу-кар, а очень жизнеспособный продукт.

Комфорт как в лаунже: ставка на релакс

Один из самых интересных акцентов — пакет Relax. Здесь уже не просто об удобстве, а о полноценном отдыхе в пути.
Салон может превращаться в нечто похожее на мобильный лаунж: массажные кресла, подножки, адаптивное освещение и даже оздоровительное приложение, синхронизирующее все эти функции.
Отдельно стоит упомянуть аудиосистему Sonos — это первый подобный проект для Škoda. Ставка очевидна: автомобиль как пространство для жизни, а не просто средство передвижения.
Фото: Škoda

Техника: до 600 км и полный привод

Peaq базируется на платформе MEB и получит три варианта силовых установок. Мощность — от 150 до 220 кВт, а топовая версия с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.
Запас хода — более 600 км в старших версиях. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10 до 80% примерно за полчаса.
Это уже стандарт для современного электрокласса, но для большого семейного SUV — важный аргумент.

Цифровизация и новые функции

Peaq получил новую мультимедийную систему на базе Android с большим 13,6-дюймовым дисплеем. Есть поддержка популярных сервисов типа Google Maps и YouTube.
Появляется цифровой ключ, который позволяет использовать смартфон вместо традиционного брелока — особенно актуально для семейного авто.
Также важная деталь — функции V2L и V2H. Автомобиль может питать внешние устройства или даже здание. Это уже выход за пределы классического понимания авто.

Что это значит для рынка

Škoda Peaq — это не просто еще одна электрическая модель. Это попытка зайти в сегмент больших электрических SUV, где сейчас доминируют более дорогие бренды.
Фото: Škoda
При этом Škoda традиционно делает ставку на баланс цены, пространства и практичности. И если компании удастся удержать конкурентную цену, Peaq может стать серьезным игроком в Европе.
Для Украины это также важно: крупные электрокроссоверы постепенно становятся популярнее, особенно среди семей и бизнеса.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоЭлектромобили
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
