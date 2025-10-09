Skoda представила самую быструю Fabia в истории Сегодня 07:41

Skoda представила самую быструю Fabia в истории

Чешский автопроизводитель Skoda отмечает свое 130-летие выпуском специальной модификации Fabia 130, которая стала самой мощной и самой быстрой версией модели за всю ее 26-летнюю историю производства.

Скорость в деталях

Юбилейная Skoda Fabia 130 создана на базе комплектации Monte Carlo и получила обновленный бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2. Мощность агрегата возросла на 27 лошадиных сил — теперь он развивает 177 л.с., а максимальный крутящий момент остался неизменным — 250 Нм.

Благодаря этому Fabia ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 7,4 секунды (на 0,6 секунды быстрее стандартной версии), а разгон с 80 до 120 км/ч сократился с 5,3 до 4,8 секунды.

Максимальная скорость увеличилась до 229 км/ч.

Инженерные усовершенствования

Инженеры Skoda также перенастроили роботизированную трансмиссию DSG, снизили подвеску на 15 мм и оптимизировали работу электронных систем помощи водителю. Это позволило сделать управление более точным и динамичным, сохраняя при этом комфорт во время ежедневного использования.

Внешне Fabia 130 отличается новыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками, черными декоративными вставками на кузове и эксклюзивными эмблемами, посвященными 130-летию компании.

В салоне появились спортивные сиденья, контрастная красная прострочка и индивидуальные декоративные элементы, подчеркивающие юбилейный статус модели.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.