Skoda перейдет на электромобили в 2026 году: каких моделей ожидать

Чешский автопроизводитель Skoda Auto направил все интеллектуальные и производственные ресурсы для разработки следующего поколения электромобилей. Главная цель стратегии 2026 года — не просто обновить модельный ряд, а полностью переформатировать его, сократив технологический разрыв с китайским гигантом BYD.
Ключевой новинкой 2026 года станет серийная версия концепта Vision 7S. Это большой семиместный внедорожник, который фактически станет электрическим преемником легендарного Kodiaq.
- Запас хода: до 600 км (по циклу WLTP) благодаря аккумулятору на 89 кВт·ч.
- Поддержка мощных терминалов до 200 кВт (10−80% за 30 минут).
- Особенность: компоновка салона «6+1» с уникальным центральным детским местом, обеспечивающим максимальную безопасность.
В первой половине 2026 года состоится мировая премьера компактного кроссовера Skoda Epiq. Это стратегическая модель, призванная сделать электромобили массовыми.
- Цена: ожидается на уровне ниже €25 тыс. (около $27 тыс.).
- Характеристики: длина 4,1 метра, багажник на 475 литров и запас хода более 400 км.
- Платформа: модель построена на базе MEB Entry, позволяющей сохранить фирменную практичность «Simply Clever» за умеренную цену.
Skoda открыто заявляет о намерении конкурировать с китайскими брендами, в частности с BYD, которые сейчас активно захватывают европейский сегмент доступных электрокаров.
Чешский бренд делает ставку на надежность, развитую сервисную сеть в Европе и традиционную эргономику, которой часто не хватает азиатским конкурентам. 2026 год покажет, сможет ли европейская «классика» предложить такой же баланс цены и технологий.
Все новинки 2026 года получат новый философский дизайн «Modern Solid» — сочетание минимализма, прочности и функциональности.
В интерьерах Skoda отказывается от чрезмерного пластика в пользу экологичных материалов, при этом сохраняя физические кнопки для основных функций. Это важное преимущество для многих водителей.
