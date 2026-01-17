Skoda перейдет на электромобили в 2026 году: каких моделей ожидать Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Чешский автопроизводитель Skoda Auto направил все интеллектуальные и производственные ресурсы для разработки следующего поколения электромобилей. Главная цель стратегии 2026 года — не просто обновить модельный ряд, а полностью переформатировать его, сократив технологический разрыв с китайским гигантом BYD.

Ключевой новинкой 2026 года станет серийная версия концепта Vision 7S. Это большой семиместный внедорожник, который фактически станет электрическим преемником легендарного Kodiaq.

Запас хода: до 600 км (по циклу WLTP) благодаря аккумулятору на 89 кВт·ч.

Поддержка мощных терминалов до 200 кВт (10−80% за 30 минут).

Особенность: компоновка салона «6+1» с уникальным центральным детским местом, обеспечивающим максимальную безопасность.

В первой половине 2026 года состоится мировая премьера компактного кроссовера Skoda Epiq. Это стратегическая модель, призванная сделать электромобили массовыми.

Цена: ожидается на уровне ниже €25 тыс. (около $27 тыс.).

Характеристики: длина 4,1 метра, багажник на 475 литров и запас хода более 400 км.

Платформа: модель построена на базе MEB Entry, позволяющей сохранить фирменную практичность «Simply Clever» за умеренную цену.

Skoda открыто заявляет о намерении конкурировать с китайскими брендами, в частности с BYD, которые сейчас активно захватывают европейский сегмент доступных электрокаров.

Чешский бренд делает ставку на надежность, развитую сервисную сеть в Европе и традиционную эргономику, которой часто не хватает азиатским конкурентам. 2026 год покажет, сможет ли европейская «классика» предложить такой же баланс цены и технологий.

Все новинки 2026 года получат новый философский дизайн «Modern Solid» — сочетание минимализма, прочности и функциональности.

В интерьерах Skoda отказывается от чрезмерного пластика в пользу экологичных материалов, при этом сохраняя физические кнопки для основных функций. Это важное преимущество для многих водителей.

