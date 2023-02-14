Клиенты ПриватБанка перешли на цифровые сервисы: отделения проводят всего 3% платежей — Finance.ua

Клиенты ПриватБанка перешли на цифровые сервисы: отделения проводят всего 3% платежей Вчера 15:47 — Финтех и Карты

Клиенты ПриватБанка перешли на цифровые сервисы: отделения проводят всего 3% платежей

Клиенты ПриватБанка проводят через цифровые каналы около 97% платежей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«По итогам 2022 года почти 97% клиентов ПриватБанка платили коммунальные и другие платежи онлайн через цифровые каналы», — говорится в сообщении.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, 70% клиентов в прошлом году обычно проводили платежи в смартфоне и мобильном приложении Приват24, еще 18,5% клиентов в веб-версии Приват24.

С помощью терминалов самообслуживания ПриватБанка проводят платежи 3,7% клиентов, более 3% пользуются сервисом регулярных платежей, 2% — другими цифровыми сервисами.

В отделениях ПриватБанка, по данным статистики 2022 года, платежи проводят только 3,3% клиентов.

В целом за прошлый год клиенты ПриватБанка провели через банк более 670 млн коммунальных и других платежей на общую сумму более 560 млрд грн.

Справка Finance.ua:

в 2022 году ПриватБанк сократил прибыль на 14% до 30,25 млрд гривен по сравнению с 2021 годом (прибыль составила 35,05 млрд гривен);

в течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанка 4,5 млн украинцев провели более 28 млн международных денежных переводов из-за рубежа более чем на 9 млрд долл. США;

за 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту.

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