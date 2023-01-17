«Наличка на кассе»: сколько денег украинцы получили за год через терминалы ПриватБанка и каков средний чек — Finance.ua
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«Наличка на кассе»: сколько денег украинцы получили за год через терминалы ПриватБанка и каков средний чек

Финтех и Карты
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«Наличка на кассе»: сколько денег украинцы получили за год через терминалы ПриватБанка и каков средний чек
«Наличка на кассе»: сколько денег украинцы получили за год через терминалы ПриватБанка и каков средний чек
За год через торговые терминалы ПриватБанка украинцы получили 18 млрд грн наличных денег на кассах.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Сегодня „Наличка на кассе“ — не просто удобный банковский сервис, он помогает украинцам в сложные времена. Для клиентов это дополнительная возможность получить при необходимости наличные, если рядом нет банкомата или банковского отделения. А нашим партнерам в торговой сети помогает экономить и упрощать инкассацию», — сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.
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Чаще всего украинцы снимали наличные деньги на кассах продуктовых магазинов и супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).
Наиболее активно сервисом пользовались в декабре — в прошлом месяце наши клиенты совершили 2,06 млн операций и сняли 3,3 млрд грн.
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С начала войны сеть партнеров сервиса выросла втрое — с 6 до 19 тысяч.
Средний чек снятия наличных денег на кассе за 2022 год увеличился почти в 5 раз — с 314 до 1570 грн.

Справка Finance.ua:

  • к 1 ноября 2022 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 108,728 миллионов штук. При этом более 82% их количества приходится на пять банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк, Райффайзен Банк и ПУМБ;
  • банковские предложения и карты, по которым условия снятия наличных оптимальны.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Finance.ua
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