Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году — Finance.ua
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Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году

Финтех и Карты
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Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году
Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году
Война изменила платежное поведение украинцев.
Об этом рассказали банкиры в проекте «25 ведущих банков во время войны».
«Причины этих изменений — новые модели поведения клиентов и меры регулятора. С точки зрения новых моделей, мы наблюдали резкое увеличение количества C2C-трансакций между клиентами банка и на карточные счета в другие банки. Это связано с необходимостью присылать средства родным и друзьям в начале войны. Также на это повлияли изменения в тарификации, в частности, отмена многими банками комиссий по C2C-трансакциям», — рассказывает директор по развитию цифрового бизнеса и инноваций Креди Агриколь Банка Борис Гиттон.
В то же время объем коммунальных платежей уменьшился вследствие внутреннего перемещения и выезда многих украинцев за границу.
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«Появились новые модели расходов, где мы видим большое количество трансакций на благотворительность — платежи в поддержку армии и разнообразных благотворительных организаций. К примеру, объем таких трансакций в мобильном приложении CA+ достиг 31 млн грн», — подсчитал Борис Гиттон.
Основными каналами общения таких клиентов с банком стали дистанционные сервисы: чаты в мессенджерах, чат-боты и мобильные приложения. «С начала войны украинцы стали более digital savvy: начали больше использовать онлайн-каналы и пользоваться диджитальными продуктами и сервисами, особенно те, кто вынужден был уехать за границу», — вспоминает директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банка Юлия Мороз.
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По подсчетам заместителя председателя правления Ощадбанка Антона Тютюна, с начала войны количество операций в приложении выросло на 2,5 млн. Наиболее популярные сервисы во время войны — карточные переводы, оплата услуг мобильных операторов и коммунальных услуг.
Однако часть операций по-прежнему производятся в отделениях. По словам Антона Тютюна, больше всего операций в отделениях осуществляется по выплате пенсий и социальной помощи, а также переводов от международных благотворительных организаций.
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«Например, с начала войны наши клиенты начали получать втрое больше переводов в отделениях. В частности, это денежная помощь от международных благотворительных организаций и фондов — Красного Креста, ООН, RedRose и т.д.», — перечисляет топ-менеджер. Юлия Мороз отметила, что по-прежнему в лидерах сделки по снятию или внесению наличных через кассу банка и получению банковской платежной карты.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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