Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году — Finance.ua

Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году Сегодня 15:13 — Финтех и Карты

Война изменила платежное поведение украинцев: самые популярные услуги в 2022 году

Война изменила платежное поведение украинцев.

«Причины этих изменений — новые модели поведения клиентов и меры регулятора. С точки зрения новых моделей, мы наблюдали резкое увеличение количества C2C-трансакций между клиентами банка и на карточные счета в другие банки. Это связано с необходимостью присылать средства родным и друзьям в начале войны. Также на это повлияли изменения в тарификации, в частности, отмена многими банками комиссий по C2C-трансакциям», — рассказывает директор по развитию цифрового бизнеса и инноваций Креди Агриколь Банк а Борис Гиттон.

В то же время объем коммунальных платежей уменьшился вследствие внутреннего перемещения и выезда многих украинцев за границу.

Читайте также Как расплатиться банковской картой, когда нет света

«Появились новые модели расходов, где мы видим большое количество трансакций на благотворительность — платежи в поддержку армии и разнообразных благотворительных организаций. К примеру, объем таких трансакций в мобильном приложении CA+ достиг 31 млн грн», — подсчитал Борис Гиттон.

Основными каналами общения таких клиентов с банком стали дистанционные сервисы: чаты в мессенджерах, чат-боты и мобильные приложения. «С начала войны украинцы стали более digital savvy: начали больше использовать онлайн-каналы и пользоваться диджитальными продуктами и сервисами, особенно те, кто вынужден был уехать за границу», — вспоминает директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банк а Юлия Мороз.

По подсчетам заместителя председателя правления Ощадбанк а Антона Тютюна, с начала войны количество операций в приложении выросло на 2,5 млн. Наиболее популярные сервисы во время войны — карточные переводы, оплата услуг мобильных операторов и коммунальных услуг.

Однако часть операций по-прежнему производятся в отделениях. По словам Антона Тютюна, больше всего операций в отделениях осуществляется по выплате пенсий и социальной помощи, а также переводов от международных благотворительных организаций.

«Например, с начала войны наши клиенты начали получать втрое больше переводов в отделениях. В частности, это денежная помощь от международных благотворительных организаций и фондов — Красного Креста, ООН, RedRose и т.д.», — перечисляет топ-менеджер. Юлия Мороз отметила, что по-прежнему в лидерах сделки по снятию или внесению наличных через кассу банка и получению банковской платежной карты.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.