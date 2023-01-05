Как расплатиться банковской картой, когда нет света — Finance.ua

Как расплатиться банковской картой, когда нет света
Украинцы, не любящие наличные, привыкли рассчитываться преимущественно через POS-терминалы, однако из-за отключения электроэнергии это не всегда удается. Поэтому мы решили рассказать еще о нескольких способах бесконтактной оплаты и спросить у банков и сетей магазинов, готовы ли они к длительному отключению света.
Выключили свет: пройдет ли оплата через POS-терминал
Внутренние банковские системы готовы принимать оплату с POS-терминалов даже в отсутствие света, рассказывает в комментарии 24 каналу Сергей Савка, директор Департамента развития розничного бизнеса Юнекс Банк.
В настоящее время абсолютное большинство банков имеет очень высокую степень автономности, и отключения никак не влияют на работоспособность процессинга. Таким образом, все карточные операции, включая платежи онлайн, операции в мобильных приложениях и через POS-терминалы работают штатно, объясняет он.
- От чего зависит пройдет ли оплата
Вместе с тем банкир подчеркивает, что следует понимать, что доступность оплаты картой зависит не только от банка. Если сам терминал обесточен, он не сможет принять оплату.
- Слабая интернет-связь
Еще одна проблема — слабая интернет-связь или ее полное отсутствие. Если терминал передает данные по мобильной сети, а ее возможности ограничены, оплата не сможет пройти.
Так что если торговец позаботился о бесперебойном электричестве и связи для терминала, оплатить картой можно, успокаивает Сергей Савка.
Как еще рассчитаться, когда нет света
- Терминал на телефоне
Чтобы рассчитывать клиентов при отключении света, малый бизнес уже частично перешел на терминалы в телефонах. Так, за ноябрь количество пользователей «Терминал ПриватБанка» на мобильных устройствах выросло на 25%, а количество оплат — на 30%.
- QR код
Также бизнес при отсутствии энергоснабжения может использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне. Такая функция доступна в ряде банков, например в Монобанке и Привате.
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