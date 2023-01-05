Как расплатиться банковской картой, когда нет света — Finance.ua

Как расплатиться банковской картой, когда нет света Сегодня 12:30 — Финтех и Карты

Украинцы, не любящие наличные, привыкли рассчитываться преимущественно через POS-терминалы, однако из-за отключения электроэнергии это не всегда удается. Поэтому мы решили рассказать еще о нескольких способах бесконтактной оплаты и спросить у банков и сетей магазинов, готовы ли они к длительному отключению света.

Выключили свет: пройдет ли оплата через POS-терминал

Внутренние банковские системы готовы принимать оплату с POS-терминалов даже в отсутствие света, рассказывает в комментарии 24 каналу Сергей Савка, директор Департамента развития розничного бизнеса Юнекс Банк

В настоящее время абсолютное большинство банков имеет очень высокую степень автономности, и отключения никак не влияют на работоспособность процессинга. Таким образом, все карточные операции, включая платежи онлайн, операции в мобильных приложениях и через POS-терминалы работают штатно, объясняет он.

От чего зависит пройдет ли оплата

Вместе с тем банкир подчеркивает, что следует понимать, что доступность оплаты картой зависит не только от банка. Если сам терминал обесточен, он не сможет принять оплату.

Слабая интернет-связь

Еще одна проблема — слабая интернет-связь или ее полное отсутствие. Если терминал передает данные по мобильной сети, а ее возможности ограничены, оплата не сможет пройти.

Так что если торговец позаботился о бесперебойном электричестве и связи для терминала, оплатить картой можно, успокаивает Сергей Савка.

Как еще рассчитаться, когда нет света

Терминал на телефоне

Чтобы рассчитывать клиентов при отключении света, малый бизнес уже частично перешел на терминалы в телефонах. Так, за ноябрь количество пользователей «Терминал ПриватБанк а» на мобильных устройствах выросло на 25%, а количество оплат — на 30%.

QR код

Также бизнес при отсутствии энергоснабжения может использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне. Такая функция доступна в ряде банков, например в Монобанке и Привате.

Телеканал 24 По материалам:

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